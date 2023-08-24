Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklıyor! Ekonomistlerin tek bir tahmini var - Son Dakika

Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklıyor! Ekonomistlerin tek bir tahmini var

Son Güncelleme: 24.08.2023 07:53

Merkez Bankası bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararıyla ilgili olarak ekonomistlerin beklentisi faizin yüzde 20 seviyesine çıkarılacağı yönünde. Reuters anketine katılan ekonomistlerin tamamı faizde artış beklerken, Bloomberg HT'nin anketine katılan kurumların medyan beklentisi ise faizin ağustos ayında 250 baz puan artarak yüzde 20 seviyesine çıkacağı yönünde oldu. Yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 20 ile 30 arasında yer aldı.

Merkez Bankası geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 17.5'e çekti. Bugün saat 14.00'te açıklanacak faiz kararı ise merakla bekleniyor. Ekonomistler bugün faizin yüzde 20 seviyesinde çıkarılacağı tahmininde birleşmiş durumda.

YÜZDE 20'YE ÇIKACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Reuters anketine katılan 17 ekonomistin tamamı yüzde 17,5 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 18 ila yüzde 20,5 bandında yer alıyor. Bloomberg HT'nin anketine katılan 20 kurumun medyan beklentisi, ağustos ayında faizin 250 baz puan artarak yüzde 20 seviyesine çıkacağı yönünde oldu. Ağustos ayı anketinde; maksimum beklenti yüzde 20, minimum beklenti ise yüzde 16 oldu.

YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 20-30 ARASINDA

AA Finans'ın 24 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi ise 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 100 ila 250 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 18,50 ile yüzde 20,00 arasında; yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 20 ile 30 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 26,50 oldu.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Ekonomi

Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklıyor! Ekonomistlerin tek bir tahmini var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklıyor! Ekonomistlerin tek bir tahmini var - Son Dakika
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