Merkez Bankası, faiz kararını bugün açıklayacak! İşte ekonomistlerin ortak tahmini - Son Dakika
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Merkez Bankası, faiz kararını bugün açıklayacak! İşte ekonomistlerin ortak tahmini

25.05.2023 11:06

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), mayıs ayı faiz kararını bugün saat 14.00'te duyuracak. Geçen ay gerçekleştirilen toplantıda politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı mayıs ayında da politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu mayıs ayı faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın, 25 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında da politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.

NİSAN AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

TCMB Para Politikası Kurulu nisan ayı olağan toplantısında politika faizini yüzde 8,50'de tutma kararı aldı. Merkez Bankası ocak ayını pas geçmesinin ardından şubat ayında faizi yarım puan düşürerek yüzde 8,50'ye çekmişti. Mart ayında faizde değişiklik yapılmamıştı.

YORUMLAR (1)
  • alos : FAİZİN 8.5 OLDUĞUNA BANKA İNANIYORMU? YADA KENDİ KENDİNİ Mİ KANDIRIYOR. Cevap Yaz 68 2 Yayından Kaldır
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası, faiz kararını bugün açıklayacak! İşte ekonomistlerin ortak tahmini - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası, faiz kararını bugün açıklayacak! İşte ekonomistlerin ortak tahmini - Son Dakika
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