Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

21.11.2024 13:58
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyordu.

EKİM AYI FAİZ KARARI DA SABİTTİ

Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek üst üste 7. kez yüzde 50'de sabit tuttu.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ KAÇ?

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı.

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 6'sı yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 48,5 ve 3'ü yüzde 47,5 olacağını öngördü.

"EKİM AYINDA ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİNDE DÜŞÜŞ GÖZLENMİŞTİR"

Para Politikası Kurulu karar metninde şunlar yer aldı:

"Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmiştir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir. Geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonu yüksek seyrini sürdürmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

"MALİYE POLİTİKASININ ARTAN EŞGÜDÜMÜ DE BU SÜRECE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK"

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirası'nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

"STERİLİZASYON ARAÇLARI ETKİLİ ŞEKİLDE KULLANILMAYA DEVAM EDİLECEK"

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

EKONOMİSTLERİN FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, kasım ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyordu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49.10 olarak hesaplanmıştı.

Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mükerrem Kılıç:
    Enflasyon ayağına zengin daha zengin oldu milletin anası ağladı Allah sorsun 56 1 Yanıtla
  • Mükerrem Kılıç:
    Soymaya devam 42 2 Yanıtla
  • Haydar:
    Bu politika reisin ayranın da döker artık! 22 2 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    Troller maaşlarını hak etmek için buradaki yorum alanınıda boş geçmiyorlar :) Ciddi şekilde soruyorum bu işte gercekten iyi para varmı? 22 1 Yanıtla
  • Tazmanya:
    ZAFER fazla pudra şekeri cekme 18 2 Yanıtla
  • şakir:
    ben ekomistim 15 0 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    dolar yukselmesin diye herşeyi yaptınız basaramadiniz! 15 0 Yanıtla
  • Süleyman Efe:
    Adam bankaya 10 milyon yatırsa 400 bin faiz alıyor bu adam üretimle istihdamla neden uğraşsın artık bu faizin düşürülmesi gerekir 12 2 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Fakir daha fakir. Zengin daha zengin. Çözüm Zengin ne ekstra varlık vergisi 2.3 misli vergi getir bak enflasyon nasıl düşer. 9 1 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Politika faizinin sabit kalması şimdilik iyi bir durum. Faizi diyelimki %30 yada %20 ye düşürseler.Devasa bir sorun gene olacak. Neymi olacak? 1-İnsanlar hemen bankalara koşacaklar ev ve araba kredisi için 2- Bunu fırsata çevirmek isteyen ve yamyam gibi faizin düşmesini bekleyen galericiler ve al satçılar araçları gene 2 kat fiyata satmaya kalkacaklar. Zaten bir miktarda olsa zar zor düşen araç fiyatları fırlayıp gidecek. 2-Emlakçılar dahada coşacak ve zaten astronomik rakam 2 - 3 - 4 milyona satılan evler olacak 7 - 8 milyon tl. 3- Bunu dev bir fırsat olarak gören ve zaten sürekli zam yapmaya çalışan marketler gıda fiyatlarını 2 kat daha uçuracak. İşte bu yüzden ülkem insanlarının aç gözlülüğü ve fırsatçılı yüzünden özellikle şu aşamalarda faizin düşmesi hiç olumlu değil. Faiz düşünce bu sefer dolar ve altın zaten global kriz yaşanan ortamda durdurulamaz bir yükselişe geçecek. Petrol fiyatı her gün seri zamlara maruz kalacak. Ben siyasi görüşü olan birisi değilim.ister iktidar olsun ister muhalefet olsun umrumda değil. Ama durum ortada. 4 0 Yanıtla
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