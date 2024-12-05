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Ekonomi

Merkez Bankası İhale Açtı

TCMB, 20 milyar ve 400 milyar liralık TL depo alım ihalesi düzenledi; faiz oranları yüzde 50.

05.12.2024 15:16
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 400 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi açtı.

TCMB'nin 12 Aralık vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 8 milyar 200 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 50, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bankanın 6 Aralık vadeli 400 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 324 milyar 692 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

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