Merkez Bankası, KKM Hesaplarında Tüzel Kişiler İçin Düzenleme Yapıyor

Ekonomi

TÜRKİYE Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin, 15 Şubat itibarıyla sonlandırıldığını duyurdu.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, " Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, tüm KKM hesaplarında (YUVAM hesapları dahil) tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin 15 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir. Ayrıca, tüzel kişi KKM hesapları, KKM'nin TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin hedeflerden çıkarılmıştır" denildi.