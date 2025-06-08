Milyonlarca emekli ve memur, Temmuz ayında alacakları maaş zammını merakla bekliyor. Zam oranlarının netleşmesi için Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıklaması gerekiyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025'in ilk 6 ayına ilişkin enflasyon oranına göre zam alırken; memur ve memur emeklileri, toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik artışa ek olarak oluşan enflasyon farkı kadar zam alacak.
Bu rakamlarla birlikte 5 aylık enflasyon oranı %15,09'a ulaştı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden %15,09 zammı garantilerken; memur ve memur emeklileri için zam oranı %14'ü bulmuş durumda.
Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte 6 aylık toplam enflasyon netleşecek. Merkez Bankası'nın mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre haziran enflasyonu %1,77 olarak tahmin ediliyor. Eğer bu oran gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon %16,03 olacak.
Gözler şimdi 3 Temmuz'da açıklanması beklenen Haziran enflasyon rakamlarında. Zam oranları bu veriye göre kesinleşecek.
Son Dakika › Ekonomi › Merkez Bankası kritik ipucunu verdi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam - Son Dakika
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