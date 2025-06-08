Merkez Bankası kritik ipucunu verdi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Merkez Bankası kritik ipucunu verdi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam

Merkez Bankası kritik ipucunu verdi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
08.06.2025 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Memur ve emeklilerin Temmuz zammı için gözler Haziran enflasyon verisine çevrildi. 5 aylık enflasyon %15,09 olurken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda zammı garantiledi. Memur ve memur emeklilerinin zammı ise %14 seviyesine ulaştı. Merkez Bankası'nın mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre haziran enflasyonu %1,77 olarak tahmin ediliyor. İşte böyle bir senaryoda olası zam oranları...

Milyonlarca emekli ve memur, Temmuz ayında alacakları maaş zammını merakla bekliyor. Zam oranlarının netleşmesi için Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıklaması gerekiyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025'in ilk 6 ayına ilişkin enflasyon oranına göre zam alırken; memur ve memur emeklileri, toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik artışa ek olarak oluşan enflasyon farkı kadar zam alacak.

TÜİK verilerine göre:

  • Ocak: %5,03
  • Şubat: %2,27
  • Mart: %2,46
  • Nisan: %3,00
  • Mayıs: %1,53

KİM NE KADAR ZAM ALACAK?

Bu rakamlarla birlikte 5 aylık enflasyon oranı %15,09'a ulaştı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden %15,09 zammı garantilerken; memur ve memur emeklileri için zam oranı %14'ü bulmuş durumda.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN KRİTİK İPUCU

Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte 6 aylık toplam enflasyon netleşecek. Merkez Bankası'nın mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre haziran enflasyonu %1,77 olarak tahmin ediliyor. Eğer bu oran gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon %16,03 olacak.

Bu durumda:

  • SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında %16,03 zam alacak.
  • Memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkı dahil toplamda %16,03 oranında zam alacak.

Gözler şimdi 3 Temmuz'da açıklanması beklenen Haziran enflasyon rakamlarında. Zam oranları bu veriye göre kesinleşecek.

Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Güncel, Memur, Ssk, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası kritik ipucunu verdi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • cevheri can:
    Zam değil enflasyon farkı, bu sallama oranlarla hükümet düşer , dem parti bile kurtaramaz, MHP tam bir hayal kırıklığı, hayat pahalı emekli eziliyor, tayyip bey izliyor, sakın oy diye gelmeyin 52 12 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YANLIŞ HESAP HER ŞARTTA MEMUR EMEKLISI 1 PUAN EKSIK ALACAK 36 4 Yanıtla
  • 00349200:
    yalanınızı hesabınızın alayınızın.... 30 2 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Okuyana %16zam okumayana %50zam sebep tüik çalıyor 30 2 Yanıtla
  • Yarengüme:
    Bizim kuşak yalanı yaşadı. 26 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’in durumu nasıl Özel son bilgileri paylaştı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı
Ferdi Zeyrek’in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı
Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı
MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
Nihal Candan’ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Kesenin ağzı açıldı Fenerbahçe’den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe'den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif

11:06
ABD’de çatışmalar şiddetleniyor Trump emir verdi, asker sokağa indi
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi
11:06
Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek’in sağlık durumu nasıl Doktorundan açıklama var
Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Doktorundan açıklama var
09:33
9 lira ceza yiyen vatandaş, yolda gördüğü trafik tabelalarına isyan etti
9 lira ceza yiyen vatandaş, yolda gördüğü trafik tabelalarına isyan etti
06:07
Kolombiya’da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu 15 yaşındaki çocuk gözaltında
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu! 15 yaşındaki çocuk gözaltında
13:11
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
13:03
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihara kalkıştı
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara kalkıştı
12:58
Şehrin en büyük AVM’sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
12:21
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
12:12
Rakam akıllara zarar İşte Osimhen’in Suudi Arabistan’dan 4 yılda kazanacağı para
Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
12:11
Kuzey Kore’de geniş çaplı internet kesintisi
Kuzey Kore'de geniş çaplı internet kesintisi
12:09
CHP’li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
CHP'li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
11:46
Baba Vanga’dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
11:32
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2025 13:16:50. #7.13#
SON DAKİKA: Merkez Bankası kritik ipucunu verdi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.