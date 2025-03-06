Merkez Bankası'ndan Faiz İndirimi - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan Faiz İndirimi

Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e düşürdü. Uğur Gürses yorumladı.

06.03.2025 16:01
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(ANKARA) - Ekonomi yazarı Uğur Gürses, Merkez Bankası'nın politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 42,5'e indirmesine ilişkin, "Merkez Bankası bundan sonraki toplantıda da gelişmelere bağlı olarak biraz daha temkinli gidebilir. Eğer enflasyon yine şubat ayı gibi yüzde 2 civarında düşük gelirse faizi nisan ayında bir 2.5 puan kadar indirebilir. O da faizi 40'a düşürür ama 40'ında çok fazla altına kısa sürede indirmeyebilir" dedi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), bugün açıkladığı kararla politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 45'ten yüzde 42,5'e indirdi. PPK toplantısının ardından yapılan açıklamada, enflasyonda düşüş vurgusu yapılarken, "Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir" denildi.

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, Merkez Bankası'nın 250 baz puan faiz indirim kararını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Gürses, faiz inidirminine ilişkin şunları söyledi:

"SUT Sağlık Uygulama Tebliğindeki değişiklikten sonra, bazı ücretlerin aşağı çekilmesinden sonra şubat ayı enflasyonu belki de piyasanın beklediğinden daha aşağı geldi. Merkez Bankası'nın bugünkü açıklamasında da var. Açıklamada, 'Enflasyonun ana eğilimi düşüşte' deniliyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın elini tutan tek şey o yani şu an da enflasyonun ana eğiliminin düşmemesi MB için en büyük sorun. Şu anda düşüş var ve şubat ayı enflasyonu da iyi geldiği için faizi indirdi. Şöyle de bir şey var. Anladığım kadarıyla Merkez Bankası bundan sonraki toplantıda da gelişmelere bağlı olarak biraz daha temkinli gidebilir. Eğer enflasyon yine şubat ayı gibi yüzde 2 civarında düşük gelirse faizi nisan ayında bir 2.5 puan kadar indirebilir. O da faizi 40'a düşürür ama 40'ında çok fazla altına kısa sürede indirmeyebilir."

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Kaynak: ANKA

Merkez Bankası, Uğur Gürses, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'ndan Faiz İndirimi - Son Dakika

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