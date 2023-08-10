Merkez Bankası net rezervleri 15 milyar doları aştı - Son Dakika
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Merkez Bankası net rezervleri 15 milyar doları aştı

10.08.2023 16:20

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesiyle ekonomide toparlanma süreci devam ediyor. Yeni ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalar meyvesini vermeye başlarken, Merkez Bankası net rezervleri geçen hafta 4.8 milyar dolar arttı. Net rezervler 10.9 milyar dolardan 15.7 milyar dolara yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesiyle ekonomide toparlanma süreci devam ediyor. Yeni ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalar meyvesini vermeye başlarken, ekonomideki hareketlenme Merkez Bankası rezervlerine de yansıdı. Merkez Bankası net rezervleri geçen hafta 4.8 milyar dolar arttı.

NET REZERVLER 15 MİLYAR DOLARI AŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net rezervlerinde geçen hafta önemli düzeyde bir toparlanma izlendi. TCMB verilerine göre net rezervler 10.9 milyar dolardan 15.7 milyar dolara yükseldi.

BRÜT REZERVLERDE TOPARLANMA SINIRLI KALDI

Brüt rezervlerdeki toparlanma ise daha sınırlı kaldı. Verilere göre brüt rezervler 4 Ağustos haftasında 113,8 milyar dolardan 115,6 milyar dolara yükseldi.

ATILAN ADIMLAR MEYVESİNİ VERDİ

Analistler, rezerv artışlarının, Kur Korumalı Mevduatların (KKM) dönüşlerinin rekor seviyede olduğu ağustos ayında da devam etmesine dikkati çekerek, ekonomi yönetimi tarafından seçim sonrası atılan adımların söz konusu seyirde etkili olduğunu ifade etti.

YORUMLAR (1)
  • Muhammet Duman: Herşeyden vergi alıp birde o vergileri arttıracaksın sonrada atılan adımlar meyvesini verdi diyeceksin kusura bakmayında o vergilerle zaten herşey yoluna girerdi.Sıkışan Vatandaşa sırtını dayıyor, ne güzel ekonomi anlayışı. Cevap Yaz 43 5 Yayından Kaldır
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Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası net rezervleri 15 milyar doları aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası net rezervleri 15 milyar doları aştı - Son Dakika
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