Merkez Bankası'nın Enflasyon Hedefi Revize Edilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Merkez Bankası'nın Enflasyon Hedefi Revize Edilecek

11.05.2026 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TCMB, 14 Mayıs'ta enflasyon raporunu açıklayacak; ekonomistler hedefin yüzde 20'ye çıkarılmasını bekliyor.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu, 14 Mayıs Perşembe günü açıklayacak. Ekonomistler ve akademisyenler, nisan ayı verileriyle yıl sonu için yüzde 16 enflasyon hedefinin tümüyle inandırıcılığını yitirdiğini belirterek, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini yüzde 20'ye çıkarmasını bekliyor. Ekonomistlerin, yıl sonu için enflasyon tahminleri yüzde 30 ve üzerinde bulunuyor. Ekonomistler, "Güvenin oluşması için hedeflerin revize edilmesi ve gerçekçi olması zorunlu" mesajını verdi.

Merkez Bankası Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-II"nin tanıtımı amacıyla 14 Mayıs Perşembe günü saat 10.30'da İstanbul'da bir toplantı düzenleyecek.

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE), nisan ayında  bir önceki aya göre yüzde 4,18oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 32,37 olarak kayıtlara geçti. Bu yılın ilk dört ayını kapsayan Ocak-Nisan döneminde birikimli enflasyon yüzde 14,64'e ulaştı.

Merkez Bankası, yıl sonu hedefini yüzde 16 olarak belirlemişti. Enflasyon aralığı da yüzde 15 ile yüzde 21 bandında bulunuyordu.

Ocak, şubat, mart ve nisan aylarındaki toplam yüzde 14,64 oranındaki artışla, yüzde 16'lık hedefin yüzde 92'si yılın ilk dört ayında  aşıldı. Yüzde 16 hedefinin gerçekleşebilmesi için kalan 8 ayda toplam enflasyonun yüzde 1,19'da kalması gerekiyor.  Ekonomistlere göre bu durum, hedefte revizyonu kaçınılmaz kılıyor.

EKONOMİ UZMANLARININ YIL SONU HEDEFİ YÜZDE 30 ÜZERİNDE

ANKA Haber Ajansı, Merkez Bankası'nın kritik toplantı öncesinde, Türkiye'nin önde gelen ekonomist ve akademisyenlerine, Merkez Bankası'nın olası kararını sordu. İşte yanıtlar:

-Ekonomist Prof. Dr. Yaşar Uysal: Enflasyonla mücadelede inandırıcı olmak ve güven son derece önemlidir. Yıl sonu enflasyon hedefinin revize edilmesi gerekiyor. Yukarı yönlü bir hedef inandırıcılık için gereklidir. Benim, yıl sonu için enflasyon tahmin aralığım yüzde 30 ve üzeridir. Yüzde 40 dahil.

- Finans ve bankacılık uzmanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu: Merkez Bankası, yıl sonu için yüzde 16 olan hedefi, yüzde 22'ye revize edebilir. Yıl sonu için benim enflasyon tahminim yüzde 32.

-TEPAV Merkez Direktörü ve ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz: Merkez Bankası'nın, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 20-21'e yükselteceğini düşünüyorum. Benim, yıl sonu enflasyon tahminim yüzde 30-32.

-Finans uzmanı Prof. Dr. Ramazan Aktaş: Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 19'a çıkarabilir. Benim, yıl sonu için enflasyon tahminim yüzde 30-32. Yıl sonunda, yüzde 30'un altında bir enflasyon açıklanacağını söylemek mümkün.

-Ekonomist Prof. Dr. Cem Dişbudak: Merkez Bankası, yıl  sonu hedefini yüzde 16'dan yüzde 19'a revize edecek gibi görünüyor. Benim, yıl sonu enflasyon tahminim yüzde 40-42,5 düzeyinde bulunuyor.

-Yazar ve ekonomist Prof. Dr. Serap Durusoy: Emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, arz tarafındaki sorunlar ve enflasyon beklentilerindeki bozulma dikkate alındığında 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığında, mevcut riskler nedeniyle yukarı yönlü düzeltmeler yapılması ihtimali çok yüksek. Ben, yüzde 27-28 bandında bir revizyon bekliyorum. Yıl sonu tahminim yuzde 30'un üzeri.

-Finans uzmanı Prof. Dr. Mete Doğanay: Merkez Bankası'nın, hedef enflasyonla ilgili yukarı yönlü bir değişiklik yapması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu oranı, yüzde 19'a çıkarabilir. Benim, yıl sonu için enflasyon tahminim yüzde 30 dolayındadır.

-Dr. Arda Tokat: Merkez Bankası'nın, yıl sonu için yüzde 16 olan enflasyon hedefinde yukarı yönlü bir revizyon yapmasını beklerim. Yıl sonu için benim enflasyon tahminim yüzde 35.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın Enflasyon Hedefi Revize Edilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı
En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı
Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı
Marmaris Belediyesi’nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev!
Üvey Baba’nın Gaddar Halil’i Şemsi İnkaya’nın son hali şaşırttı Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı
Tamer Karadağlı’ya şok Aspendos Antik Tiyatrosu’nda yuhalandı Tamer Karadağlı'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yuhalandı

12:34
Dünyaca ünlü şarkıcının Lamine Yamal’a attığı bakışlar maçın bile önüne geçti
Dünyaca ünlü şarkıcının Lamine Yamal’a attığı bakışlar maçın bile önüne geçti
12:19
Muhittin Böcek’in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
11:49
Saadet Partisi’nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
11:45
Hantavirüs alarmı Üç Türk vatandaşı, İstanbul’daki evlerinde karantinaya alındı
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı
11:31
İran geri adım atmıyor: ABD’ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
İran geri adım atmıyor: ABD'ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
11:12
“Görsem tanımam“ dediği Gökhan Böcek’ten Veli Ağbaba’yı zora sokacak sözler
"Görsem tanımam" dediği Gökhan Böcek'ten Veli Ağbaba'yı zora sokacak sözler
11:00
Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 12:41:39. #7.13#
SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın Enflasyon Hedefi Revize Edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.