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Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının gecikmeli olarak açıklanmasının sebebi ortaya çıktı - Son Dakika

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının gecikmeli olarak açıklanmasının sebebi ortaya çıktı

18.11.2021 19:20
Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının gecikmeli olarak açıklanmasının sebebi ortaya çıktı

Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin 5 dakika gecikmeyle açıklamasının sebebi merak edildi. Gecikme "karasızlık" yorumlarını gündeme getirirken Merkez Bankası kaynakları, söz konusu gecikmenin teknik sorundan nedeniyle olduğunu belirtti.

Merkez Bankası eylül ayında başladığı ve ekim ayında sürdürdüğü faiz indirimine bir yenisini daha ekledi. Son 2 ayda 300 baz puan faiz indiren Merkez, bu ay da 100 baz puanlık indirimle faizi yüzde 16'dan yüzde 15'e çekti.

5 DAKİKA GECİKMELİ AÇIKLANDI

Ancak bugün açıklanan faiz kararında ilginç bir olay yaşandı. Normalde saat 14.00 olduğunda hemen açıklanan faiz kararı, bugün ise 5 dakika gecikmeli olarak açıklandı.

SON DAKİKA TELEFON GÖRÜŞMESİ YORUMU

Merkez Bankası'nın sitesinde yer alan veri, saat 14.05'te yayınladı. Bu durum ise farklı yorumlamalara neden oldu. "Acaba bir kararsızlık mı var?" diyen ekonomistler, "Kararla ilgili son dakika bir telefon görüşmesi yapılıyor olabilir" ifadelerini kullandı.

TEKNİK PROBLEM YAŞANDI

T24'ün haberine göre; Merkez Bankası kaynakları, 5 dakikalık gecikme teknik bir problemden kaynaklandığını söyledi. Kaynaklar, açıklamanın internet sitesine yüklenmesinde sorun yaşandığını ve bunun ilk kez gerçekleştiğini ifade etti.

Merkez Bankası, Ekim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının gecikmeli olarak açıklanmasının sebebi ortaya çıktı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının gecikmeli olarak açıklanmasının sebebi ortaya çıktı - Son Dakika
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