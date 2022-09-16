Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini düşerken büyüme tahmini yükseldi - Son Dakika
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Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini düşerken büyüme tahmini yükseldi

16.09.2022 11:52

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eylül ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketinde yıl sonu TÜFE ve dolar/TL beklentileri geriledi. Katılımcıların cari yıl sonu dolar beklentisi 19,65'ten 19,51 lira seviyesine düşerken, enflasyon beklentisi ise yüzde 70,6'dan yüzde 67,73'e indi. Büyüme oranıysa, bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 4,5'e yükseldi.

Merkez Bankası eylül ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Piyasanın yılsonu enflasyon ve dolar kuru beklentileri geriledi. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 70,6'dan yüzde 67,73'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 41,99 iken, bu anket döneminde yüzde 36,74 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 24,35'ten yüzde 20,63 seviyesine indi.

YILSONU DOLAR BEKLENTİSİ 19,51

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi 19,65'ten 19,51 seviyesine geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 22,03 seviyesinden 22,07'ye yükseldi.

POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİSİ YÜZDE 13

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,00 iken, bu anket döneminde yüzde 12,83'e geriledi. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 14,00 iken, bu anket döneminde yüzde 13,00 olarak gerçekleşmiştir.

BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 4.8'E YÜKSELDİ

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 4,8 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 4,5'e çıktı.

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Kaynak: İHA

Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini düşerken büyüme tahmini yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini düşerken büyüme tahmini yükseldi - Son Dakika
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