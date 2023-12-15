Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi\'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65,39\'a, dolar tahmini ise 29,62\'ye düştü.

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Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2023 yılı Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini düşerken, 2024 sonu dolar tahmini yükseldi, enflasyon tahmini ise geriledi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,23 iken, bu anket döneminde yüzde 65,39 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 43,94'ten yüzde 41,23'e geriledi.

DOLAR BEKLENTİSİ

Yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 30,00 TL iken, bu anket döneminde 29,62 TL'ye düştü. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise 39,62 TL'den 39,46 TL'ye indi.

FAİZ BEKLENTİSİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,71 iken, bu anket döneminde yüzde 42,47 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 37,80 iken, bu anket döneminde yüzde 42,50 oldu.