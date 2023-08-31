''Merkez Bankası rezerv satışı ile kura müdahale ediyor'' iddiasına Bakan Şimşek'ten yalanlama - Son Dakika

''Merkez Bankası rezerv satışı ile kura müdahale ediyor'' iddiasına Bakan Şimşek'ten yalanlama

Son Güncelleme: 31.08.2023 18:30

Merkez Bankası'nın rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddialarına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. İddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Bakan Şimşek, ''Hazine ve Merkez Bankası olarak sermaye piyasalarını ve TL enstrümanlarını geliştirmek ve cazip kılmak adına çalışmalarımıza yoğun şekilde devam etmekteyiz. Zaman içinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın rezerv satışı ile kura müdahale iddialarının gerçek dışı olduğunu söyledi.

"MERKEZ BANKASI KURA MÜDAHALE EDİYOR" İDDİASI

Merkez Bankası'nın rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddia edildi. İddiaların ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.

BAKAN ŞİMŞEK: İDDİA GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bakan Şimşek şunları söyledi: "Merkez Bankası'nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Ali Hakan Kara'nın mesajları durumun iyi bir izahı olmuş.

"ZAMAN İÇİNDE BÜTÜN SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Hazine ve Merkez Bankası olarak sermaye piyasalarını ve TL enstrümanlarını geliştirmek ve cazip kılmak adına çalışmalarımıza yoğun şekilde devam etmekteyiz. Zaman içinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz."

'Merkez Bankası rezerv satışı ile kura müdahale etti' iddiasını Bakan Şimşek yalanladı: Gerçeği yansıtmıyor
Turan Yiğittekin
Sondakika.com - Ekonomi

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Son Dakika Ekonomi ''Merkez Bankası rezerv satışı ile kura müdahale ediyor'' iddiasına Bakan Şimşek'ten yalanlama - Son Dakika


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SON DAKİKA: ''Merkez Bankası rezerv satışı ile kura müdahale ediyor'' iddiasına Bakan Şimşek'ten yalanlama - Son Dakika
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