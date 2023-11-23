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Merkez Bankası rezervleri 9 yılın zirvesinde - Son Dakika

Merkez Bankası rezervleri 9 yılın zirvesinde

Merkez Bankası toplam rezervleri, 5 milyar 854 milyon dolar artışla 134 milyar 468 milyon dolara çıkarak son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

23.11.2023 - 14:45,  Güncelleme: 14:56
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Rezervlerdeki artış geçtiğimiz hafta da devam ederken, toplam rezervler 134 milyar 468 milyon dolarla son 9 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ VE ALTIN REZERVLERİ ARTTI

17 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 582 milyon dolar artışla 89 milyar 226 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 10 Kasım'da 84 milyar 644 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 271 milyon dolar artarak 43 milyar 970 milyon dolardan 45 milyar 241 milyon dolara çıktı.

TOPLAM REZERVLER SEÇİM SONRASI 36 MİLYAR DOLAR ARTTI

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 17 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 854 milyon dolar yükselişle 128 milyar 614 milyon dolardan 134 milyar 468 milyon dolarla son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Toplam rezervlerde mayıs sonundan 17 Kasım ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 36 milyar 10 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 36,6'ya karşılık geldi.

EN UZUN YÜKSELİŞ SERİSİ

Bu dönemde toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetmişti.

Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 9 yılın zirvesinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası rezervleri 9 yılın zirvesinde - Son Dakika
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