Merkez'in müdahaleleriyle dolardaki psikolojik sınır ortaya çıktı! Ekonomi yönetimi kurun 14 lira olmasını istemiyor

Merkez Bankası, dolardaki hızlı yükseliş sonrası 8 yıl aradan sonra piyasaya müdahalede bulundu. Merkez, iki kere doğrudan satım yaparak doların ateşini düşürmeye çalıştı. Ancak müdahaleler hep anlık etki etti.

İLK MÜDAHALEDE 1 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

İlk müdahale 1 Aralık Çarşamba günü geldi. Merkez ne kadar dolar sattığını açıklamasa da kaynaklar, Merkez'in ilk müdahalesinde 1 milyar dolar sattığını öne sürdü. Dolar ilk müdahalede 13,80'den 12,40'lara kadar geriledi. Ancak kurun düşüşü kısa sürdü ve aynı gün içerisinde tekrar 13 liranın üzerine çıktı.

İKİNCİ MÜDAHALE DE KISA SÜRELİ ETKİ ETTİ

Bugün ikinci müdahaleyi yapan Merkez, doları 13,87'den 13,57'ye düşürdü. Ancak 30 kuruşluk bu düşüş de uzun olmadı. Kur müdahalenin üzerinden 1 saat geçmeden tekrar 13,70 seviyelerine yükseldi.

MERKEZ DOLARIN 14 LİRAYA ÇIKMASINI İSTEMİYOR

Merkez'in müdahaleleri dolardaki psikolojik sınırı vermiş oldu. Kur ne zaman 14 lira sınırına dayansa Merkez'den müdahale geldi. Bu da bize Merkez'in dolardaki psikolojik sınırı 14 lira olarak gördüğünü anlatıyor. Yani Merkez Bankası doların 14 liranın üzerine çıkmasını istemiyor.