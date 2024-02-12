Merkezefendi Belediyesi Gümüşçay Mahallesi'nde yeni bir Halk Ekmek büfesi açtı - Son Dakika
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Ekonomi

Merkezefendi Belediyesi Gümüşçay Mahallesi'nde yeni bir Halk Ekmek büfesi açtı

Merkezefendi Belediyesi Gümüşçay Mahallesi\'nde yeni bir Halk Ekmek büfesi açtı

Merkezefendi Belediyesi, vatandaşların ekonomik ve kaliteli sıcak ekmek tüketimine destek olmak amacıyla Gümüşçay Mahallesi'nde yeni bir Halk Ekmek büfesi açtı. Büfe sayısı 23'e yükseldi.

12.02.2024 12:48  Güncelleme: 12:53
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Merkezefendi Belediyesi, vatandaşların hem ekonomik hem de kaliteli sıcak ekmek tüketimine destek olmak amacıyla 23. 'Merkezefendi Halk Ekmek'i büfesini Gümüşçay Mahallesi'nde hizmete açtı.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki faaliyetlerine devam ediyor. Belirli periyotlar ile her geçen gün büfe sayısı artan 'Merkezefendi Halk Ekmek' ilçe geneline yayılıyor. Gümüşçay Mahallesi'ne kurulan büfe ile 'Merkezefendi Halk Ekmek' büfe sayısı 23'e yükseldi. Yeni büfe Gümüşçay Mahallesi 4209 sokakta bulunan park içinde hizmet veriyor. Hane bütçelerine destek olması amaçlanarak kurulan ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Merkezefendi Halk Ekmek büfeleri artık 23 ayrı noktada hizmet veriyor. Merkezefendililerin hem ekonomik hem de kaliteli sıcak ekmek tüketimine katkı sağlayan büfelerde ekmek satışları, sabahın erken saatlerinde başlıyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Merkezefendi Belediyesi Gümüşçay Mahallesi'nde yeni bir Halk Ekmek büfesi açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkezefendi Belediyesi Gümüşçay Mahallesi'nde yeni bir Halk Ekmek büfesi açtı - Son Dakika
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