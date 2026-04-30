Merkezefendi Halk Market'in 3. şubesi hizmete açıldı

30.04.2026 17:11  Güncelleme: 17:13
Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Halk Market'in 3. şubesi Akkonak Mahallesi'nde hizmete açıldı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Sosyal belediyecilik anlayışımızla hayata geçirdiğimiz Halk Market'imizin 3. şubesini Akkonak Mahallemizde hizmete açtık. Yeni şubemiz ilçemize ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Zorlu ekonomik şartlarda Merkezefendili vatandaşların yanında olan Merkezefendi Belediyesi, 2019 yılından bu yana Halk Süt, Halk Ekmek, Halk Et, Halk Şarküteri ve Halk Market'i hizmete açtı. Türkiye'de, bu beş projeyi aynı anda hizmete sunma noktasında ilk ve tek olan Merkezefendi Belediyesi, vatandaşların uygun fiyatlarla temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine ulaşabilmesini sağlayan Halk Market'in üçüncü şubesini, Akkonak Mahallesi'nde faaliyete başlattı. Akkonak Mahallesi Fatih Caddesi'nde gerçekleştirilen açılış törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Erkan Köken, Merkezefendi Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Şehrimizdeki birliği ve beraberliği bir kez daha sizlerle birlikte tesis ediyoruz"

Sosyal belediyecilik anlayışı ile her zaman vatandaşa hizmet edeceklerini söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bugün ilçemizde 3. Halk Market'imizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Burada sadece Halk Marketi değil, bugün burada sevgiyi, emeği, birlikteliği, kooperatifçiliği, üretimi, çiftçiyi de destekliyoruz. Şehrimizdeki birliği ve beraberliği bir kez daha sizlerle birlikte tesis ediyoruz. 2019'dan itibaren sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızı ilçemizde sizlerle birlikte ilmek ilmek yaydık. İlk Halk Market'imizi açtığımızda 120 kalem temel ürünle başlamıştık. Bugün 300 kalem ürün ile devam ediyoruz. Bu markete geldiğinizde diğer marketlerde ne arıyorsanız hemen hemen hepsini bulabileceksiniz. Halk Et gerçekten şehrimizde, ilçemizde büyük bir destek gördü. Halk Et aynı zamanda marketlerimizin içinde de satışta.

"3. Halk Market'imiz ilçemize hayırlı, uğurlu olsun"

Emeklilerin yoğun ilgisi ile karşılaştıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Büyüklerimize ne kadar dokunduğumuzu gerçek anlamda ne kadar karşıladığımızı gördüm ve bir kez daha mutlu oldum. Hem üreticiye destek olarak hem de diğer market ürünlerinin birçoğunu da kooperatiflerden alarak onları da desteklemiş oluyoruz. Bugün itibari ile hem marketimizden hem de Halk Et aracılığı ile 'Emekli Kart'ı alan sayısı 13 bin kişiye ulaştı. Emekli kartı alan vatandaşlarımızdan 1 yıllık süreçte yaklaşık 10 milyon TL destek olduk. Her ne olursa olsun iyi günde, kötü günde her daim bizimle olan Merkezefendili, Denizlili hemşerilerime çok çok teşekkür ediyorum. 3. Halk Market'imiz ilçemize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

"Halk market açılışını gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyuyorum"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise "Her zaman söylediğimiz gibi açmış olduğu bir yolun Denizli'yi ne kadar değiştirebileceği gösteren bir başkanla birlikte çalışıyoruz. Bu anlamda da gerçekten onun koymuş olduğu ve yapmış olduklarıyla beraberde hem şehrin hem de Merkezefendi'nin değişim noktasında büyük bir emeği var. Buradan Merkezefendi Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür etmek istiyorum. Hep birlikte Halk Marketimizin açılışını gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Denizli'mize ve Merkezefendi'mize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Van’da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı
Eski Hakkari Belediye Başkanı yeniden 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Eski Hakkari Belediye Başkanı yeniden 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Adana’nın Kozan ilçesini sel vurdu Adana'nın Kozan ilçesini sel vurdu
Kızının nişanına 2 gün kala eşini öldüren sanık: Kendimi kaybettim, cinnet geçirdim Kızının nişanına 2 gün kala eşini öldüren sanık: Kendimi kaybettim, cinnet geçirdim
ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu
Polatlı’da bulunan kemik parçaları Bünyamin Koçak dosyasını yeniden gündeme taşıdı Polatlı'da bulunan kemik parçaları Bünyamin Koçak dosyasını yeniden gündeme taşıdı

16:57
Kuruluş süreci tamamlandı Meral Akşener, sahaya iniyor
Kuruluş süreci tamamlandı! Meral Akşener, sahaya iniyor
16:34
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı
16:10
5 yaşındaki Hamza’nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
16:06
Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Fidan için uğurlama programı düzenlendi
Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Fidan için uğurlama programı düzenlendi
15:39
Hafta sonu plan yapanlar dikkat Evden çıkmadan önce iki kez düşünün
Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Evden çıkmadan önce iki kez düşünün
14:07
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
