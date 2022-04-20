Merkezi yönetim brüt borç stoku 3 trilyon 109,4 milyar lira oldu - Son Dakika

Merkezi yönetim brüt borç stoku, mart sonu itibarıyla 3 trilyon 109,4 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, mart sonu itibarıyla 3 trilyon 109,4 milyar lira oldu.

Borç stokunun 1 trilyon 51,8 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 57,6 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.