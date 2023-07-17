Merkezi Yönetim Bütçesi Haziranda 268 Milyar 225 Milyon Lira Gelir Elde Etti - Son Dakika
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Merkezi Yönetim Bütçesi Haziranda 268 Milyar 225 Milyon Lira Gelir Elde Etti

17.07.2023 11:29

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri haziranda 268 milyar 225 milyon lira, giderleri ise 487 milyar 862 milyon lira olarak gerçekleşti. Bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,2 artarken, bütçe giderleri yüzde 130 artış gösterdi. Ocak-haziran döneminde ise bütçe gelirleri yüzde 48,6 yükselerek 1 trilyon 880 milyar 349 milyon liraya ulaştı. Bütçe giderleri ise yüzde 101,7 artarak 2 trilyon 363 milyar 577 milyon lirayı aştı. Merkezi yönetim bütçesi haziranda 219 milyar 637 milyon lira, ocak-haziran döneminde ise 483 milyar 228 milyon lira açık verdi.

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri haziranda 268 milyar 225 milyon lira, giderleri 487 milyar 862 milyon lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, haziranda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48,2 artarak 268 milyar 225 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 130 artışla 487 milyar 862 milyon liraya ulaştı.

Ocak-haziran döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48,6 yükselerek 1 trilyon 880 milyar 349 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 101,7 artarak 2 trilyon 363 milyar 577 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi haziranda 219 milyar 637 milyon lira, ocak-haziran döneminde ise 483 milyar 228 milyon lira açık verdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkezi Yönetim Bütçesi Haziranda 268 Milyar 225 Milyon Lira Gelir Elde Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkezi Yönetim Bütçesi Haziranda 268 Milyar 225 Milyon Lira Gelir Elde Etti - Son Dakika
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