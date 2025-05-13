Mermer İhracatı Sorunları Masaya Yatırıldı

Antalya, Isparta ve Burdur'da mermer ihracatı yapan iş insanları, sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini ele aldı.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, sektör temsilcilerinin katılımıyla Birlik Salonu'nda yapılan toplantıda, bölge ihracatında doğal taş sektörünün önemli bir yeri bulunduğunu söyledi.

Sektörün ihracatının artması için yurt dışı pazarlama heyetleri, URGE Projeleri düzenlediklerini, fuarlara katıldıklarını anlatan Çavuşoğlu, "2015 yılında ülkemizden 1 milyar 900 milyon dolarlık doğal taş ihraç edilirken, geçen yıl bu rakam 1 milyar 933 milyon dolar olarak gerçekleşti. Batı Akdeniz'e baktığımızda ise 2015'te 280,6 milyon dolar olan doğal taş ihracatı, geçen yıl 326,6 milyon dolara çıktı." dedi.

Çavuşoğlu, istatistiklere göre 9 yılda hem yurt genelinde hem de Batı Akdeniz'de ihracatı istenilen seviyelere taşıyamadıklarını kaydetti.

İhracatın artırılması için önce sorunların masaya yatırılması ve buna göre çözüm önerilerinin üretilmesi gerektiğini bildiren Çavuşoğlu, bu amaçla toplandıklarını ifade etti.

Sektörün içinde bulunduğu durum hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Maliyetler bizi olumsuz etkiliyor ve küresel ölçekte rekabet etme gücümüzü engelliyor. Kur seviyesinin istenilen noktada olmaması, kredi faizlerinin yüksekliği de olumsuz etkileyen unsurlar. Kamuoyundaki yanlış algı, üreten ve ihracat yaparak ülkemize döviz kazandıran bizleri üzüyor. Yanlış örnekler ya da sektörün içindeki bir kişinin yanlışının genelleme yapılarak tüm sektör mensuplarına mal edilmesi sektöre zarar veriyor."