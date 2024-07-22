Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz meyve sineğiyle mücadeleye katkı yapacak

Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, birçok ürünü Akdeniz meyve sineğinin etkilediğini belirterek, "Özellikle küçük narenciye üreticilerine Akdeniz meyve sineğiyle mücadeleye katkı yapacağız" dedi.

Başkan Seçer, eşi Meral Seçer ile Akdeniz Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Esenli Üzüm Şenliği'ne katıldı. Esenli köy meydanında düzenlenen şenlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gerçekleştirilen protokol konuşmalarıyla başladı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği şenlikte konuşmasına insan sevgisinin önemine değinerek başlayan Seçer, özünde asaletli kişilerin insanları birbirinden ayrı görmeyip tepeden bakmayacağını, onların kalbine girecek davranışlar sergileyeceğini söyledi. Seçildiği 2019 yılında Mersin'de böyle bir dönemi başlatacaklarını söylediklerini hatırlatan Seçer, "İşte o dönem bu anlayışla başladı. 5 yıldır Mersin Büyükşehir Belediyesi yol yaptı, tarımsal destekler yaptı, sosyal politikalar uyguladı. Hepsini bir kenara koyun. Bana 'Başkan 5 yıldır yaptığın ne ile övünüyorsun?' diye sorarsanız, kardeşliği, huzuru, birliği ve beraberliği, tesis ettik, insanların yüzünü güldürdük, kendine güvenini artırdık, kendini iyi hissetmesini sağladık. Cevabım bu olur" ifadelerini kullandı.

"Anadolu topraklarında hepimiz kardeşiz"

Türkiye'yi sevdiklerini ve hiç kimsenin ülke sevgisinin ölçülemeyeceğini dile getiren Seçer, "Hiç kimsenin insan sevgisi de bizden fazla değildir. Bunu test edecek bir makine yok. Ama bakın Atatürk'ün şu veciz sözü vardır; 'Vatanını, milletini en çok seven, vazifesini en iyi yapandır'. Biz de vazifemizi en iyi şekilde yapıyoruz. Anadolu topraklarında hepimiz kardeşiz. Mustafa Kemal Atatürk, yedi düvele karşı mücadeleyi Anadolu insanıyla yaptı, ayırmadan yaptı. Hep beraber Kuvayı Milliye olarak yedi düvele ve emperyalizme karşı bu kadim toprakları boyunduruktan kurtardı. Laik Cumhuriyet'i kurdu. Demokrasinin gelişmesi için Türkiye siyasi tarihi boyunca her türlü tedbiri aldı" diye konuştu.

"Bu toprakları daha zengin hale getireceğiz"

Demokrasinin tıpkı bir çocuk gibi bakım ve sevgi istediğini vurgulayan Seçer, "Demokrasi bakım, sevgi, sabır ve zaman ister. Yüzyıllardır bu topraklarda daha demokratik bir toplum yaşatalım diye yaşıyoruz. Umarım bizler de katkı sunacağız. Bu toprakları daha zengin hale getireceğiz. Ülkemizin refah düzeyini artıracağız. İşte bu şenliğin temel amaçlarından biri de bu olmalı" dedi. Tarımın Mersin için önemine işaret eden Seçer, küçük üreticileri, özellikle de üretici kadınları öncelediklerine dikkat çekti.

"Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede katkı yapacağız"

Üreticilerin yaşadığı Akdeniz meyve sineği sorununa karşı mücadeleye katkı yapacaklarını ifade eden Seçer şöyle devam etti: "Günümüzün bir sorunu var, Akdeniz meyve sineği. Biz de belediye olarak tarıma katkı yapalım, bununla mücadele edelim. Birçok ürünü Akdeniz meyve sineği vurdu. Şimdi insanlar 'Bir dahaki yılın ürününü nasıl yetiştireceğim' diye kara kara düşünüyor. En azından narenciye dönemine şimdiden mücadeleye destek olalım. Özellikle küçük narenciye üreticilerine Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede katkı yapacağız."

"Üreticilerimizle iş birliği yapacağız"

'Köyümüz Atölye' projesi hakkında da bilgi veren Seçer, "Bölgede, köyde, o köyün en çok yetiştirilen, memleketçe bilinen ürünü ne ise onun üretiminden paketlenmesine, coğrafi işaretine, uluslararası pazara sunulmasına kadar üreticilerimizle bu konuda iş birliği yapacağız. Diğeri de sulama kooperatiflerine güneş enerji santrali kurmaları durumunda proje desteği. Bu da önemsediğimiz projelerden biri. Tarım önemli, üretim önemli. İnsanlık için, gelecek nesillerin sağlıklı olması, yaşamımızın devam etmesi, ekonomimiz ve her şeyimiz için önemli" dedi.

Konuşmasının son bölümünde birlik ve beraberlik vurgusu yapan Seçer, "Önümüzdeki 5 yıllık sürede amacım, umudum ve dileğim; Mersin'de belediyeler arasında siyasi parti farkı gözetmeksizin, iş birliğini geliştirmektir. Geleceğe umutla, samimiyetle, halisane duygularla bakacağız. Bakın bakalım başarı, birlik ve kardeşlik oluyor mu olmuyor mu? Hep beraber göreceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Çeşitli gösterilerin sunulduğu etkinlikte Seçer, En İyi Üzüm Yetiştiriciliği Yarışması'nda 1. olan Osman Budaklı'ya ödülünü teslim etti. - MERSİN