 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Lojistik Merkezi inşaatını ve Huzurkent'te devam eden yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Lojistik Merkezi inşaatını ve Huzurkent'te devam eden yol çalışmalarını inceledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesinin nakliye komisyoncularının ihtiyaçlarını karşılamak için başlattığı 'Lojistik Merkezi' inşaatını ve Huzurkent'te devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi. Seçer, lojistik merkezinin bölge için uygun olduğunu belirtirken, projenin Türkiye'de örnek olacağını ifade etti. Ayrıca, Huzurkent'te yapılan yol çalışmalarında 18 bin 288 ton sıcak asfalt kullanıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Lojistik Merkezi inşaatını ve Huzurkent\'te devam eden yol çalışmalarını inceledi
21.01.2024 - 11:49,
Abone Ol

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesinin nakliye komisyoncularının tüm ihtiyacını karşılamak için başlattığı 'Lojistik Merkezi' inşaatını ve Huzurkent'te devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.

İlk olarak 'Lojistik Merkezi' inşaatını inceleyen Başkan Seçer, burada çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Seçer, bölgenin, karayolu bağlantı yollarının olması dolayısıyla lojistik merkezi için oldukça uygun olduğuna dikkat çekti. Seçer, "Daha önceki yerimizin fiziki koşulları çok kötüydü. Geçtiğimiz seçim çalışmalarında Nakliyeciler Sitesini ziyaret etmiştim. Durumun vahametini gördüm ve bir söz vermiştim. O sözümü de yerine getirmenin gururunu yaşıyorum" dedi. Merkezin 76 bin 500 metrekare bir alan üzerine inşa edildiğini belirten Seçer, içerisinde ofis, sosyal tesis, banka, restoran ve mescit gibi alanların yer aldığını ifade etti. Seçer, "Ayrıca 181 tırlık park yerimiz var. Zemini de son derece sağlam. Fiziki koşulları gayet iyi ve güzel bir yer olacak" diye konuştu.

" Türkiye'de örnek olacak"

Mersin'in ticaret, tarım ve sanayi kenti olduğunu vurgulayan Seçer, "Mersin üretimin ve üretilen ürünlerin taşınmaya ihtiyacı olduğu bir bölge. Türkiye'nin İstanbul'dan sonra en büyük lojistik filosu burada. Belediye eli ile yapılmış modern bir tesis olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de örnek olacak. Araştırmalar sonucu arkadaşlarımıza oturduk bu projeyi çizdik, onların talepleri doğrultusunda yaptık. İhtiyaca cevap verecek, son derecede fonksiyonel bir yapı ortaya çıkmış oldu" ifadelerine yer verdi. Lojistik Merkezinin özellikle merkezde oluşan trafik yoğunluğunu büyük ölçüde azaltacağını söyleyen Seçer, "Lojistik doğal olarak da araç demektir. Araç demek trafik yoğunluğu demektir. Biraz merkezin dışındayız, Tarsus merkez ve Mersin merkezin arasında bir bölgedeyiz. Tır-kamyon trafiğini de şehrin içine dahil etmemiş oluyoruz. Yükünü alacak ya da yükünü boşaltacak araçların burada beklemesini sağlamış oluyoruz. Memleketimize ve nakliyeci esnafımıza hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Huzurkent'te kapsamlı yol çalışması

Seçer, Lojistik Merkezinin ardından Huzurkent'te devam eden yol çalışmalarını inceledi ve ekiplerden çalışmalarla ilgili teknik bilgi aldı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Huzurkent Mahallesi'nde süren çalışmalar çerçevesinde, Atatürk Bulvarını yenileyen ekipler, 2 bin metre uzunluğundaki yolda 11 bin 67 ton, 1000 metre uzunluğundaki Işıklı Bulvarında 5 bin 316 ton, 700 metre uzunluğundaki Cengiz Topel Caddesinde ise bin 905 ton sıcak asfalt serim çalışması yaptı. Toplamda 18 bin 288 ton sıcak asfalt yol yapımı tamamlanarak hizmete sunuldu. - MERSİN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Vahap Seçer, Huzurkent, Mersin, Ulaşım, Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Lojistik Merkezi inşaatını ve Huzurkent'te devam eden yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika


10:39
Türk Astronot Alper Gezeravcı, Türkiye ile İletişime Geçecek Türk Astronot Alper Gezeravcı, Türkiye ile İletişime Geçecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50
Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu

Son Dakika
10:39 Türk Astronot Alper Gezeravcı, Türkiye ile İletişime Geçecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 10:52:50. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Lojistik Merkezi inşaatını ve Huzurkent'te devam eden yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement