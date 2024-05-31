Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Kart Uygulamasıyla Dar Gelirli Vatandaşlara Destek Sağlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Kart Uygulamasıyla Dar Gelirli Vatandaşlara Destek Sağlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Kart Uygulamasıyla Dar Gelirli Vatandaşlara Destek Sağlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Bünyesinde dar gelirli vatandaşlara mayıs ayı Halk Kart tutarlarının hesaplara yatırıldığını açıkladı. Halk Kart uygulamasında toplam 5 milyon 295 bin 300 TL doğrudan vatandaşın kullanımına gittiği ve Mersin esnafının da dolaylı olarak kazanç sağladığı belirtildi.

31.05.2024 17:05  Güncelleme: 17:07
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Bünyesinde dar gelirli vatandaşlara mayıs ayı Halk Kart tutarlarının hesaplara yatırıldığını açıkladı.

9 bin 434 kişinin faydalandığı Halk Kart uygulamasında, toplam 5 milyon 295 bin 300 TL doğrudan vatandaşın kullanımına gittiğini açıklayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, yerel market ve bakkallardan alışveriş yapıldığı için de dolaylı olarak Mersin esnafının kasasına girdiğini belirtti.

450 TL'lik tutardan 5 bin 934 kişi faydalanırken, 750 TL'lik tutardan 3 bin 500 kişi, toplamda ise 9 bin 434 kişi Halk Kart uygulamasından faydalandığı bildirildi. Mayıs ayı için hesaplara yatırılan tutar ise toplam 5 milyon 295 bin 300 TL oldu. Vatandaşlara rahat bir nefes aldıran Halk Kart uygulaması sayesinde, zincir marketler değil, anlaşmalı Mersin esnafının da kazanmış olduğu açıklandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Kart Uygulamasıyla Dar Gelirli Vatandaşlara Destek Sağlıyor - Son Dakika

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