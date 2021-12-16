Üye Girişi
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kartlılara yakacak odun dağıtıyor - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kartlılara yakacak odun dağıtıyor

16.12.2021 16:56
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kartlılara yakacak odun dağıtıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara yönelik yakacak yardımı başlattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara yönelik yakacak yardımı başlattı. Büyükşehir, Halk Kart yardımından faydalanan 12 bin 625 aileye kış aylarında evlerini ısıtabilmeleri için ücretsiz yakacak yardımını Tarsus ilçesinden başlattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşları önceleyerek hayata geçirdiği sosyal yardımlarına bir yenisi daha ekledi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Gençlik Kampı içerisinde öz kaynaklar kullanılarak kesilen ve çuvallanan yakacak odunlar, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından vatandaşlara ulaştırılmaya başlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yakacak yardımını sosyal medya hesabından duyurarak, "Mersin'de yağmurlar başladı, hava soğudu. Dar gelirli Halk Kart sahibi 12 bin 625 aileye yakacak dağıtımına bugün başladık. Devamı gelecek" paylaşımında bulundu. Büyükşehir ekipleri de 13 ilçede ihtiyaç sahiplerine yakacak teslimine başladı.

Yardım Tarsus'tan başladı

Yakacak yardımına Tarsus ilçesinden başlandı. Tarsus'ta dezavantajlı mahallelerden Barbaros ve Girne mahallelerinde yaşayan ve Halk Kart hizmetinden yararlanan vatandaşlar, evlerine kadar getirilen yakacaklardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesinde görevli sosyologlardan Berk Bağ, "Kış aylarının geldiği şu aşamada hane giderleri de artmışken, Halk Kart sahibi ailelerin giderlerini olabildiğince kısmak için bu sefer de yakacak yardımıyla onlara destek vermek istedik. 13 ilçedeki Halk Kart kullanıcısı vatandaşlarımız bu hizmetten yararlanabilecekler" dedi.

Büyükşehir Belediyesinin öz kaynaklarını kullanarak projenin hayata geçtiğine dikkat çeken Bağ, "Tarsus baraj mevkiinde Tarsus Gençlik Kampında bulunan koruluk alanda her sene budama çalışmaları yapılıyor. Buradan budama sonrasında elde ettiğimiz odunlar, bu ailelerimize yakacak olarak yansıyacak. Böylece hem öz kaynaklarımızı değerlendirmiş hem de ihtiyaç sahibi hanelere ihtiyaçlarını ulaştırmış oluyoruz" diye konuştu.

"Bizi düşündü, şimdi bu soğuk havada odun yardımı da yapıyor"

Barbaros Mahallesinde ikamet eden ve Halk Kart hizmetlerinden faydalanan Şükran Hasırcı, "Vahap Seçer başkanımızdan Allah razı olsun. Yardımı çok dokunuyor bize. Gıda yardımı oluyor, Halk Kart yardımı yapıyor" ifadelerini kullandı.

Yakacak yardımından dolayı memnuniyetini dile getiren Nedime Eroğlu da "Belediye başkanından yardım alıyorum. Sağ olsun bizi düşündü, şimdi bu soğuk havada odun yardımı da yapıyor. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kartlılara yakacak odun dağıtıyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kartlılara yakacak odun dağıtıyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kartlılara yakacak odun dağıtıyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kartlılara yakacak odun dağıtıyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kartlılara yakacak odun dağıtıyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kartlılara yakacak odun dağıtıyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kartlılara yakacak odun dağıtıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, gençlik, Tarsus, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kartlılara yakacak odun dağıtıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
16:55 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den asgari ücret artışına ilk yorum: Bu tarihi bir artıştır
16:54 Leman Sam onları unutmadı! Ölüme terk edilen atlar için konser verecek
16:52 Vakıf'tan Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda müthiş zafer
16:45 Son dakika: En düşük ücret 402 liraya yükseldi! İşte 2022 AGİ listesi
16:43 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün; Hakan, yolun sonuna yaklaşıyor
16:40 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bugün: Oruç, Sylvio'yu atlatabilecek mi?
16:39 Özgür Demirtaş'tan asgari ücret zammına yorum: İlk Tahminim gerçekleşti
16:33 DİSK'ten asgari ücret tepkisi: Bu rakamla geçinmek mümkün değil
16:28 Mahkum'da bugün; Fırat Bulut, geçmişi hatırlamaya başladı mı?
16:26 Son dakika: Benzine 56 kuruş zam geldi! 11 liraya az kaldı
Leman Sam onları unutmadı! Ölüme terk edilen atlar için konser verecek Leman Sam onları unutmadı! Ölüme terk edilen atlar için konser verecek         
16:55
Vakıf'tan Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda müthiş zafer Vakıf'tan Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda müthiş zafer         
16:52
Bir Zamanlar Çukurova'da bugün; Hakan, yolun sonuna yaklaşıyor Bir Zamanlar Çukurova'da bugün; Hakan, yolun sonuna yaklaşıyor         
16:44
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz         
15:52
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor         
14:27
Yaşlı kadının feci sonu! Bakıcısı kanlar içinde yatarken buldu Yaşlı kadının feci sonu! Bakıcısı kanlar içinde yatarken buldu         
13:43
Yaşlı adam kamyonet kazasında hayatını kaybetti! Detaylar daha da üzücü Yaşlı adam kamyonet kazasında hayatını kaybetti! Detaylar daha da üzücü         
12:40
Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda? Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?         
12:26
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu 10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu         
11:55
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 17:07:39. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kartlılara yakacak odun dağıtıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement