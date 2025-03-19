Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kıyı Restorasyonu Projeleri ile Avrupa Komisyonu'na Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kıyı Restorasyonu Projeleri ile Avrupa Komisyonu'na Katıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kıyı Restorasyonu Projeleri ile Avrupa Komisyonu\'na Katıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kıyı restorasyonu projeleri ile Avrupa Komisyonu'nun 2030 Okyanuslar ve Suların Restorasyonu Misyon Tüzüğü'nün destekçilerinden biri oldu. Belediye, Brüksel'de düzenlenen forumda iklim değişikliğine dirençli projeleri anlattı.

19.03.2025 11:03  Güncelleme: 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ve Mersin'in kıyı restorasyonuna yönelik yürüttüğü ve gelecekte yürütmeyi planladığı projeler ile Avrupa Komisyonunun '2030 Okyanuslar ve Suların Restorasyonu Misyon Tüzüğü', resmi destekçilerinden biri oldu.

Afet İşleri Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu, 'Horizon Europe 2021-2027' kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından REMEDIES konsorsiyumu aracılığıyla fonlanan 'Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz Projesi'ni Brüksel'de anlattı.

Mersin, iklim değişikliğine daha dirençli bir kent haline gelecek

Mersin Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü kıyı ekosistemini koruma, iyileştirme ve iklim değişikliğine dayanıklı bir kıyı kenti olma yönündeki faaliyetleri, Avrupa ölçeğinde görünür hale geldi. Tüzüğün destekçilerinden birisi olan Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, Mersin'in kıyı ekosisteminin korunmasına yönelik kentsel dayanıklılığı arttıracak projeler için de fon fırsatları oluşturdu.

2030 Okyanuslar ve Suların Restorasyonu Misyon Tüzüğü kapsamında her yıl destekçi kurumlar bir araya geliyor. Bu yıl 3.'sü Brüksel'de düzenlenen 'Yıllık Avrupa Okyanuslar ve Suların Restorasyonu Forumu'na, Mersin Büyükşehir Belediyesi de davet edildi. Toplantı, tüzük destekçileri ve paydaşlarla bağlantı kurmak, misyonun stratejik odağını ve geliştirilen yenilikçi çözümlerin ölçeklendirilmesi, çoğaltılması ve yaygınlaştırılması için gerekli adımları tartışmak için her yıl farklı bir ülkede yapılmakta.

Forum kapsamında, proje koordinatörleri, kurum ve şehir temsilcilerinin katılacağı özel toplantılardan, balıkçılık ve sürdürülebilirlik diyaloglarına ve Avrupa Birliği'nin su direnci stratejisine yönelik üst düzey toplantılara kadar birçok önemli etkinlik de gerçekleştirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Brüksel, Ekonomi, Güncel, mersin, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kıyı Restorasyonu Projeleri ile Avrupa Komisyonu'na Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2025 12:21:59. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kıyı Restorasyonu Projeleri ile Avrupa Komisyonu'na Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.