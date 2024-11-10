Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nden Yenilenebilir Enerji Hamlesi

Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediyesince, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde evsel nitelikli atıkların değerlendirilip ekonomik değer oluşturması ve olumsuz çevresel etkilerin giderilmesi amacıyla hayata geçirdiği Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinde yeni bir ilke imza atarak, 'metan gazı depolama balonu' kuruldu.

Silifke Göksu'da 5 bin metreküp, Akdeniz ilçesi Sarıibrahimli Mahallesi'nde bulunan Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinde ise 10 bin metreküp metan gazı depolama alanı oluşturan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda çift yalıtımlı gaz balonları tesis etti. Tesiste; arıza bakım ve onarım çalışmaları esnasında meydana gelebilecek herhangi bir elektrik üretim kesintisinin önüne geçmek için kurulan balonlar aracılığı ile rezerv alanında depolanan gaz jeneratörlere verilerek, elektrik enerjisi üretiminin kesintisiz bir şekilde devam ettirilmesi sağlanacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yatırımlarına hız kesmeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, bu sayede daha stabil, daha düzenli ve daha verimli bir elektrik üretimi gerçekleştirecek.

Şimdiye kadar Tarsus Gürlü, Silifke Göksu ve Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinde 2024 yılında ekim ayına kadar 67 milyon kilowatt elektrik üretimi sağlayan Büyükşehir Belediyesinin hedefi, yıl sonuna kadar 100 bin hanenin aydınlatmasına denk gelen enerji üretimini sağlamak.

"Evsel atıkları ayrıştırarak bertaraf ediyor ve elektrik enerjisi üretiyoruz"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığında görev yapan elektrik elektronik mühendisi Aslıhan Kula, Büyükşehir Belediyesinin merkezde Sarıibrahimli, Silifke'de Göksu ve Tarsus'ta Gürlü olmak üzere 3 adet Katı Atık Düzenli ve Depolama Tesisi bulunduğunu, buralarda evsel atıkları ayrıştırarak bertaraf ettiklerini ve oluşan biyogazdan elektrik enerjisi ürettiklerini kaydetti. Kula, "Bu tesislerimizde her geçen gün elektrik üretimini daha kaliteli ve daha verimli hale getirmek, ekonomiye değer kazandırmak ve belediyemiz bütçesine de katkı sağlamak üzere, üretimimizi artıracak çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda üretimi daha verimli ve stabil hale getirmek için gaz balonlarını bünyemize eklemiş bulunuyoruz. Bu bize bir rezerv alanı oluşturmakta ve tesisimizde oluşabilecek herhangi bir arıza, bakım veya onarım esnasında, elektrik üretiminin 7/24 kesintisiz bir şekilde devam etmesini sağlayacak" dedi.

"Yıl sonuna kadar, 100 bin hanenin aydınlatmasına denk miktarda enerji üreteceğiz"

Çöplerin ayrıştırılma ve elektrik enerjisine dönüştürülme serüveninden de bahseden Kula, çöplerin kantardan geçtikten sonra ayrıştırma tesislerinde sınıflandırıldığını ve bertaraf edilmek üzere lot denilen noktalara ulaştırıldığını ifade etti.

Lotlardaki bertaraf aşamalarından sonra oluşan çöp gazının buradan yatay borular aracılığı ile toplandığını ve yeni yapılan gaz balonlarına gönderilerek biriktirildiğini kaydeden Kula, "Oluşan gaz miktarı uygun değerlere getirilerek ve gaz motorlarına gönderilerek elektrik üretimini sağlamış oluyoruz. Bu sayede yenilenebilir enerjiye, dünyaya, çevreye ve ekonomiye de katkı veriyoruz. Şu anda 2024 yılı ortalaması olarak saatte 10,2 megavatt elektrik üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu üretim miktarıyla yıl sonuna kadar 100 bin hanenin aydınlatmasına denk bir enerji üretimini sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı. - MERSİN