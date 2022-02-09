Mersin'de 2021'de girişimcilere 180 milyon lira hibe desteği verildi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mersin İl Koordinatörü Beytullah Uygur, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı (IPARD-II) destekleri kapsamında geçen yıl girişimcilere 180 milyon lira hibe ödeneğinde bulunulduğunu bildirdi.

Uygur, yazılı açıklamasında, geçen yıl kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgınına rağmen verimli bir yıl geçirdiklerini belirten Uygur, IPARD-II destekleri kapsamında girişimcilere hibe ödeneği vermeye devam ettiklerini aktardı.

Uygur, IPARD-II destekleri kapsamında Türkiye'de 42 ildeki girişimcilere destek verildiğini anlatarak, "TKDK Mersin İl Koordinatörlüğü olarak 2020'de 76,7 milyon lira olan destek ödemesini 2021'de 180 milyon lira gibi rekor bir rakama yükselttik. Mersin, 2021'de 42 il içerisinde yararlanıcılara en fazla hibe desteği sağlayan kent oldu." ifadesini kullandı.

Birçok alanda hibe destekleriyle çeşitli fırsatlar sunduklarını kaydeden Uygur, yeni yılda hibe desteğinden yararlanmak isteyenlerin, yapım işi içermeyen projeler için 18 Şubat'a, yapım işi içeren projelerde ise 25 Mart'a kadar başvuru yapması gerektiği bilgisini paylaştı.