Mersin\'de 2023 yılında 35 bin 967 kişi işe yerleştirildi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2023 yılında 35 bin 875'i özel sektörde, 92'si de kamu sektöründe olmak üzere toplamda 35 bin 967 kişinin işe yerleştirildiğini söyledi.
Mersin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Pehlivan başkanlığında yapıldı. İstihdam konusunun önemine dikkat çeken Vali Pehlivan, devletin sağlamış olduğu imkanlar, teşvikler, mesleki eğitime ilişkin hususlar, istihdamı arttırmaya yönelik özel sektör yatırımları, mevcut yatırımların kapasitelerimin artırılması, istihdam kurulu toplantılarda alınan kararların tatbiki ve takibi, saha çalışmaları, iş arayanlarla işverenlerin bir araya getirilmesi, bu bağlamda yakın ilgi, iletişim ve koordinasyon sayesinde istihdam sayılarında her geçen gün önemli ölçüde ilerleme kaydedildiğini söyledi. Pehlivan; "2023 yılında özel sektörde 35 bin 875 kişi, kamu sektöründe ise 92 kişi olmak üzere toplamda 35 bin 967 kişi işe yerleştirilmiştir. Engelli işe yerleştirme sayısı ise 949 kişidir. 13-14 Aralık 2023 tarihlerinde Yenişehir Fuar Merkezinde gerçekleştirilen 10. Mersin İstihdam ve Kariyer Fuarına 64 firmanın katılmış olup fuarda 8 ayrı seminer ve 2 ayrı iş kulübü çalışması düzenlenmiş ve toplam 718 kişi doğrudan istihdam edilmiştir" dedi.
"2023 yılında 331 milyon 655 bin 754 TL ödeme yapıldı"
2023 yılında toplum yararına programlardan 5 bin 439 kişinin faydalandığını ve 164 milyon 642 bin 782 TL harcama yapıldığını ifade eden Vali Pehlivan, "2023 yılında işbaşı eğitim programı kapsamında 340 adet program açılmış, bin 21 kişi faydalanmıştır. Bu kapsamda 41 milyon 718 bin 661 TL harcama yapılmıştır. 2023 yılında engellilere yönelik 1 meslek edindirme kursu açılmış olup, 8 kişi faydalanmıştır. Bu kapsamda 218 bin 851 TL ödeme yapılmıştır. 2023 yılında 14 bin 149 kişi işsizlik ödeneğine hak kazanmış olup 331 milyon 655 bin 754 TL ödeme yapılmıştır. 2023 yılında yarım çalışma ödeneğinden 93 kişi faydalanmış olup, 998 bin 927 TL ödeme yapılmıştır" diye konuştu.
Toplantıda, gündem maddeleri değerlendirilerek muhtelif kararlar alındı. - MERSİN
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