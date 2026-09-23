Mersin'de çiftçilere Akdeniz meyve sineği için odun sirkesi eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de çiftçilere Akdeniz meyve sineği için odun sirkesi eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin\'de çiftçilere Akdeniz meyve sineği için odun sirkesi eğitimi verildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz meyve sineğiyle mücadele için Mersin'de çiftçilere saha eğitimi düzenlendi; doğa temelli ve çevre dostu yöntemler anlatıldı. Eğitimlere katılan üreticilere odun sirkesi ve zararlıya karşı tuzaklar dağıtıldı.

Mersin'de çiftçilere yönelik gerçekleştirilen saha eğitimlerinde, Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede doğa temelli ve çevre dostu yöntemler anlatıldı. Eğitimlerin ardından üreticilere odun sirkesi ve zararlıya karşı kullanılacak tuzaklar dağıtıldı.

Boğaziçi Üniversitesi koordinasyonunda, Rize Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ortaklığında yürütülen 'İklime Dirençli Tarım için Doğa Temelli Çözümler: Odun Sirkesi Uygulamasıyla Zararlı Kontrolü Sağlanması' projesi kapsamında Mersin'de çiftçilerle bir araya gelindi. Mersin Ziraat Odasının da katkı sunduğu çalışmalar kapsamında Bekirde, Eski Mezitli, Davultepe, Karahacılı ve Dalakdere'de saha eğitimleri gerçekleştirildi.

Tarımsal üretimde önemli zararlılardan biri olan Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede doğa temelli ve çevre dostu yöntemlerin yaygınlaştırılmasının amaçlandığı eğitimlerde, üreticilere çay atıklarından elde edilen odun sirkesinin zararlı kontrolünde kullanımı hakkında bilgi verildi.

Saha eğitimlerinin ardından çiftçilere odun sirkesi ile Akdeniz meyve sineğine yönelik tuzaklar dağıtılarak yöntemin üretim alanlarında uygulanmasına destek sağlandı.

Kaynak: İHA
ÇiftçilikEkonomiAkdenizMersinEğitimGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sanayide 80 bin TL fiyat aldı, otomobilini 10 bin TL’ye kendi boyadı Sanayide 80 bin TL fiyat aldı, otomobilini 10 bin TL’ye kendi boyadı
19 yaşındaki Celal Can’ın katil zanlısından pişmanlık savunması: Cahillik ettim 19 yaşındaki Celal Can'ın katil zanlısından pişmanlık savunması: Cahillik ettim!
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
Yaşlı kadını eşi satırla öldürdü Sabaha kadar başında beklemiş Yaşlı kadını eşi satırla öldürdü! Sabaha kadar başında beklemiş
Hazmedemediler Erdoğan konuşurken, İsrail’in BM temsilcisi salondan ayrıldı Hazmedemediler! Erdoğan konuşurken, İsrail'in BM temsilcisi salondan ayrıldı
16:30
Kılıçdaroğlu’ndan yeni açıklama Yavaş’ı kendi sözleriyle vurdu
Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! Yavaş'ı kendi sözleriyle vurdu
16:14
BM Genel Kurulu’nda konuşan Şara, İsrail’e resti çekti
BM Genel Kurulu'nda konuşan Şara, İsrail'e resti çekti
15:52
Tüm gözler TBMM’de İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
Tüm gözler TBMM'de! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
15:48
Mansur Yavaş’ın istifasının ardından Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama
14:30
Mansur Yavaş’ın ardından CHP’de istifa dalgası Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
Mansur Yavaş'ın ardından CHP'de istifa dalgası! Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
14:18
Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’ın istifasına ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın istifasına ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 16:53:21. #.0.3#
SON DAKİKA: Mersin'de çiftçilere Akdeniz meyve sineği için odun sirkesi eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement