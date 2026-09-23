Mersin\'de çiftçilere Akdeniz meyve sineği için odun sirkesi eğitimi verildi

Mersin'de çiftçilere yönelik gerçekleştirilen saha eğitimlerinde, Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede doğa temelli ve çevre dostu yöntemler anlatıldı. Eğitimlerin ardından üreticilere odun sirkesi ve zararlıya karşı kullanılacak tuzaklar dağıtıldı.

Boğaziçi Üniversitesi koordinasyonunda, Rize Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ortaklığında yürütülen 'İklime Dirençli Tarım için Doğa Temelli Çözümler: Odun Sirkesi Uygulamasıyla Zararlı Kontrolü Sağlanması' projesi kapsamında Mersin'de çiftçilerle bir araya gelindi. Mersin Ziraat Odasının da katkı sunduğu çalışmalar kapsamında Bekirde, Eski Mezitli, Davultepe, Karahacılı ve Dalakdere'de saha eğitimleri gerçekleştirildi.

Tarımsal üretimde önemli zararlılardan biri olan Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede doğa temelli ve çevre dostu yöntemlerin yaygınlaştırılmasının amaçlandığı eğitimlerde, üreticilere çay atıklarından elde edilen odun sirkesinin zararlı kontrolünde kullanımı hakkında bilgi verildi.

Saha eğitimlerinin ardından çiftçilere odun sirkesi ile Akdeniz meyve sineğine yönelik tuzaklar dağıtılarak yöntemin üretim alanlarında uygulanmasına destek sağlandı.