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Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı - Son Dakika

Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı

27.09.2021 10:54

Mersin'in Silifke ve Taşucu'nda ki Meslek Yüksek Okullarında öğrenim gören kız öğrenciler için Taşucu'nda bulunan Yurt-Kur Taşucu kız öğrenci yurdunun yapılan incelemeler sonucunda zemin etüdünde sorun olduğu için tadilat bitimine kadar kapatılacağı belirtildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı kız öğrencilerin mağdur olmaması için bu yıl Silifke Elçesine bağlı Kapızlı'daki 23 Nisan Gençlik Kampını kız öğrenci yurdu olarak hizmete açacak.

Taşucu'nda bulunan ve 5 yıldızlı otel statüsündeki Yurt-Kur Taşucu kız öğrenci yurdunun yapılan zemin etütleri sonrası kullanılmayacağı bildirildi. Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için Gençlik ve Spor Bakanlığı Silifke ilçesindeki denize sıfır beş yıldızlı statüsündeki 23 Nisan Gençlik Kampı'nı hizmete açarak kız öğrencilerinin hizmetine sunacağı öğrenildi.

Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu

ÖĞRENCİ KABULÜNE BAŞLAYACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 23 Nisan Gençlik Kampı'nın kız öğrenci yurdu olarak kullanılması için Mersin İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne gerekli yazıyı gönderdiği bildirildi. 23 Nisan Gençlik kampında düzenleme çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu ve kısa süre içerisinde öğrenci kabulüne başlayacağı bildirildi.

Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu

DENİZE SIFIR 5 YILDIZLI STATÜDE

Kız öğrencilerin denize sıfır beş yıldızlı statüdeki 23 Nisan Gençlik Kampı'nda öğrenim göreceklerini belirten AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, "Güzel ilçemiz Silifke'de bulunan kız öğrenci yurdunun tadilata alınmasından dolayı yurtlarda problem yaşanabileceği söylenmişti. Ama devletimiz sağ olsun kısa sürede Kapızlı mevkiinde bulunan tesislerimizde kız öğrencilerimiz için belirli bir kontenjan ayarlamıştır. Konaklama sorunu anında çözüm bularak öğrencilerimizin yüzünü güldürmüştür. Bundan dolayı Lütfi Elvan bakanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, milletvekillerimize, valimize, il gençlik spor müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Yurtlarımız otel konforundaydı, burada da tahsil edilen yurtlar da denize yakın, deniz kenarında. Kız öğrencilerimizin rahat ve güvenilir bir şekilde konaklayabileceği eğitim hayatlarını sürdürebileceği bir barınma alanı olacak. Onlar da geldiklerinde bizim bu sevincimiz gibi sevinçli yüzlerini görmüş olacağız. Katkı sunan tüm büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı
Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı

23 Nisan, Silifke, Taşucu, Mersin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı - Son Dakika
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