Mersin'de 'Evimiz Atölye' projesi sürüyor - Son Dakika
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Mersin'de 'Evimiz Atölye' projesi sürüyor

20.04.2022 10:45
Mersin'de 'Evimiz Atölye' projesi sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Gönüllüler Şube Müdürlüğünün koordinesinde, 'Elde var yetenek, evde var ekmek' sloganıyla yürütülen ve Mersinden Kadın Kooperatifi'nin paydaşı olduğu 'Evimiz Atölye' projesinin 9'uncu durağı Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Gönüllüler Şube Müdürlüğünün koordinesinde, 'Elde var yetenek, evde var ekmek' sloganıyla yürütülen ve Mersinden Kadın Kooperatifi'nin paydaşı olduğu 'Evimiz Atölye' projesinin 9'uncu durağı Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde birçok ilçede ve onlarca mahallede sürdürülen projeye Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi de eklendi. Büyükşehir Belediyesinin gönüllü eğitmenlerinin verdiği 4 haftalık eğitim ile kadınlar, çoraptan oyuncak yapmayı öğrendi. Eğitimin son gününde Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Gönüllüsü Meral Seçer ile bir araya gelen kadınlar, oyuncak üretimine başlayacak. Büyükşehir tarafından alınan oyuncaklar kentteki çocuklara hediye edilirken, kadınlara da hem sosyalleşme imkanı hem de ekonomik kazanç sağlanıyor.

"Kadınlar ürettikçe mutlu oluyorlar"

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, "Projede 9'uncu mahallemiz oluyor Gündoğdu Mahallesi. Şu anda gördüğüm ortam gerçekten insana mutluluk verici ve çalışmaların daha da artırılması gerektiğini gösteriyor. Çünkü kadınlar ürettikçe mutlu oluyorlar ve bir arada sosyalleşiyorlar, yeni fikirler ortaya çıkartıyorlar. Maksadına uygun olarak evde gizli kadın iş gücünün ekonomik değere dönüşmesi ve kadınların sosyalleşmesi açısından çok önemli olan 'Evimiz Atölye' projesi artarak devam edecek" dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Gönüllüler Şube Müdür Vekili Hava Güngeç ise "Mersinden Kadın Kooperatifi'nin iş birliğinde kadınlarımızı sosyal, kültürel yönden desteklemek, aile ekonomilerine katkı sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla başlattığımız projede çoraptan oyuncak üretiyoruz. Kadınlar çok mutlular. Üretmiş oldukları oyuncakları biz alıyoruz. Onları steril ettikten sonra Başkanımız bunları çocuklarımıza dağıtıyor" diye konuştu. - MERSİN

Mersin'de 'Evimiz Atölye' projesi sürüyor
Mersin'de 'Evimiz Atölye' projesi sürüyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gündoğdu, Akdeniz, Atölye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin'de 'Evimiz Atölye' projesi sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de 'Evimiz Atölye' projesi sürüyor - Son Dakika
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