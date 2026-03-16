Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de Fahiş Fiyat Denetimleri

16.03.2026 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de bayram öncesi fahiş fiyat artışlarına karşı denetimler yapıldı, tüketici hakları korundu.

Mersin'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla işletmeleri denetledi.

Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer ve beraberindeki ekipler, kent genelindeki denetimleri merkez Yenişehir ilçesinde sürdürdü.

Denetimlerde, fırın, tatlıcı, kasap, lokanta, restoran ve zincir marketlerde inceleme yapıldı.

Ekipler, iş yerlerindeki ürünlerin fiyat ve etiketlerini kontrol etti, etiket eksikliği olan işletmelere uyarıda bulundu.

Olası fahiş fiyat uygulamasının önüne geçilmesi hedefleniyor

Ticaret İl Müdürü Sümer, gazetecilere, bayramın yaklaşmasıyla denetimlere hız verdiklerini söyledi.

Tüketicilerin haklarını savunduklarını ifade eden Sümer, "Vatandaşın haklarını koruyarak onların refah seviyesini daha da yükseltmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Sümer, geçen yıl kent genelinde 10 bin 300 denetim yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu denetimlerde 4 milyon 500 bin lira civarında ceza uygulandı. Aynı zamanda bu işletmelere idari yaptırımlar da uygulandı. Şu anda da Ramazan Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle özellikle gıda ve işletme sektörü üzerinde denetimlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Vatandaşımızın refahını sağlayabilmek, piyasadaki istikrarı oluşturabilmek, olası fahiş fiyat uygulamasının önüne geçebilmek amacıyla denetimlerimiz sürecek."

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Ekonomi, Mersin, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 11:58:36. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.