Bozyazı\'da Hayvan Yetiştiricilerine Taşınabilir Güneş Enerjisi Paneli Dağıtıldı

Ekonomi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde hayvan yetiştiricilerine taşınabilir güneş enerjisi paneli dağıtıldı.

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDKAP) kapsamında göçer hayvancılık yapan yetiştiricilerin yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla dağıtılan taşınabilir güneş enerjisi paneli için tören düzenlendi.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'nun konuşmasının ardından yetiştiricilere taşınabilir güneş panelinin dağıtımı gerçekleştirildi.

Törene, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, İl Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Karadağ ile kurum amirleri ve güneş enerjisi almaya hak kazanan yetiştiriciler katıldı. - MERSİN