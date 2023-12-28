Mersin\'de İncir Fidanı Dağıtım Töreni Gerçekleştirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen tarımsal üretime katkı destekleri bünyesinde 13 ilçede 'İncir Fidanı Dağıtım Töreni' gerçekleştirildi.

İncirde çeşit ve verimliliğin artırılması, tarımda alternatif ürün oluşturulması, kapama incir bahçelerinin sayısının artırılarak incir yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ile yüksek verim ve kaliteli meyveler elde ederek üreticilerin gelir seviyelerinin yükseltilmesini amaçlayan proje bünyesinde 13 ilçede 478 üreticiye, yüzde 50 hibeli olarak toplam 14 bin 654 adet incir fidanı dağıtıldı.

Endemik bir incir türü olan 'Tarsus Siyahı' ve 'Mut Beyazı' üretimini artırmak, rekoltesini yükseltmek ve ihracata uygun bir tür olduğu için üreticinin kar elde etmesini sağlamak için başlatılan proje çerçevesinde Türkiye'de incir üretiminde dördüncü sırada olan Mersin'in ilk sıraya taşınması hedefleniyor.

"Özellikle Tarsus, incir üretiminde stratejik bir konumda"

İncirin Mersin ve özellikle Tarsus için stratejik bir konumu olduğunu kaydeden Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ziraat Mühendisi Hasan Özdemir, özellikle 'Tarsus Siyahı' incirinin üretiminin artırılması için destek verdiklerini söyledi. 'Bursa Siyahı' türündeki incirin ülke genelinde duyulduğunu, ancak erkenci olan 'Tarsus Siyahı'nın çok bilinmediğine dikkat çeken Özdemir, "Tarsus siyahı erkenci olduğu için, ihracat potansiyeli yüksek bir çeşit. Bursa siyahına nazaran erken çıkmasından dolayı, piyasa eder miktarı daha yüksek oluyor. Bu nedenle verdiğimiz desteklerle, endemik bir tür olan Tarsus Siyahının yaygınlaştırılmasını, geliştirilmesini ve üretim rekoltesinin artırılmasını amaçlıyoruz" ifadelerine yer verdi. Üreticinin 5-6 yıl içerisinde verim almaya başlayabileceğini kaydeden Özdemir, sonraki yıllarda bu verimin katlanarak devam edeceğini belirtti.

"Siyah incirde yurt dışı, beyaz incirde yurt içi piyasayı hedefliyoruz"

Mersin'in yaş incir üretiminde Türkiye genelinde dördüncü sırada olduğunu ifade eden Özdemir, "Türkiye genelindeki sıralamada daha üst sıralara gelme hedefimiz var. Siyah incirde yurt dışı, beyaz incirde ise yurt içi piyasayı hedefliyoruz. Rağbet görmesi ise, sürdürülebilir olması için çok önemli. Sürdürülebilir duruma gelinmesi için de daha farklı destekleme modellerine başvuracağız" diye konuştu.

"İncirin üretim alanı daha da genişliyor"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ziraat Teknikeri Hakan Aykut ise, "13 ilçenin incir yetişilebilecek her yerine, siyah ve beyaz incir çeşidi olarak dağıtım yapıyoruz. Mut'ta da Mut ilçesinin kendine özgü bir çeşidini dağıttık" dedi. Aykut, Mersin Büyükşehir Belediyesinin destekleri sayesinde incirin üretim alanının arttığının altını çizerek, "Büyükşehir belediyemizin bu katkıları ile birlikte, incirin üretim alanı daha da genişliyor ve bunun çarpan etkileri var. Örneğin şu an üreticilerimiz taze olarak tüketemediği incirleri, kurutma tesisinde kurutarak daha uzun süreli muhafaza ediyor ve satış portföylerini genişletiyorlar" ifadelerini kullandı.

Üretici, verilen destekler sayesinde rahat bir nefes alıyor

Kalburcu köyünde üretimle ilgilenen emekli ebe Derya Akın da torunlarına kalıcı olması için incir dikeceğini söyledi. Emekli olduğundan itibaren üzüm ve zeytin üretimiyle ilgilendiğini kaydeden Akın, "Gücümün yettiği kadar üretmeye çalışıyorum. Belediyenin destekleri sayesinde az da olsa nefes aldık. Bunun ekimi var, dikimi var, yerinin hazırlaması var. İşçilik de dahil. Desteklerin artmasını isterim" şeklinde konuştu.

İncir fidanı desteğinden faydalanan üreticilerden Ali Soydan ise, "Böyle destekler tarım için, ülke için güzel bir şey, bizim için velinimettir. Her zaman yapılmasını temenni ederim" dedi. Destek ile ticaretini yapmak üzere incir üretmeye başlayacağını söyleyen Soydan, "Şimdi daha da çok üreteceğiz" sözlerine yer verdi. - MERSİN