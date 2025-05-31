Mersin\'de Kadınların Üretime Katılımını Artıran \'Evimiz Atölye\' Projesi Büyüyor

Mersin'de kadınların üretime katılımını artırmak amacıyla hayata geçirilen 'Evimiz Atölye' projesi, 46. durağı olan Mesudiye Mahallesi'nde kadınlarla buluştu. Proje sayesinde kadınların hem meslek öğrendiği hem de sosyalleşerek ekonomik hayata dahil olduğu belirtildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen ve Mersinden Kadın Kooperatifi'nin de paydaşı olduğu 'Evimiz Atölye' projesi büyümeye devam ediyor. 'Elde Var Yetenek, Evde Var Ekmek' sloganıyla yola çıkan ve bugüne kadar binlerce kadının hayatına dokunan projenin 46. durağı, Mesudiye Mahallesi oldu. Kadınlar oyuncak kedi dikti, dikiş teknikleri öğrendi, çocuklarıyla birlikte etkinliklere katıldı. Proje, başladığı günden bu yana 2 bin 610 kadına dokundu. Oyuncak yapım atölyesinde bir araya gelen Mesudiye Mahallesi kadınları, eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Kadınların bu mutlu gününe, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de ortak oldu.Projenin, önümüzdeki günlerde farklı kesimlere de ulaştırılacağı ifade edildi.

Muhtarlıkta gerçekleşen etkinlikte, kadınlar çocukları ile gelerek doyasıya eğlenmenin tadını çıkardı. Etkinlikte MESKİ, kadınlara tasarruflu su kullanmaya dair bilgiler verirken,kurumun maskotu 'Su Damlası' ise çocuklarla dans etti. Anneler günün tadını çıkarırken, çocuklar ise yüz boyama etkinliğinin ardından resim boyama yaptı. Ayrıca çocuklara, alanında uzman pedagoglar tarafından 'Mahremiyet' konusunda bilgiler de verildi.

"Kadınların huzurlu olması, ailenin ve toplumun huzurlu olması demektir"

Bütün kadınları selamlayan Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, "Mesudiye bu projede yer alan 46. mahallemiz oluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Mersinden Kadın Kooperatifi iş birliği ile yaptığımız bir proje. 46 mahallede sizin gibi böyle tatlı, candan kadın arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Öncelikle size başkanımızın selamını iletmek istiyorum, hepinize çok selamı var" dedi.

Başkan Vahap Seçer'in, kadın ve çocukları önceleyen projeler yaptığına dikkat çeken Meral Seçer, kooperatif olarak kendilerinin de bu projeye özel bir ilgilerinin olduğunu vurguladı.

Kadınlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğuna değinen Seçer, "Birbirimizi anlamak, dinlemek çok kıymetli. 46 mahalledeki kadınların bize dönüş yapmaları, memnun olduklarını söylemeleri bizim motivasyon kaynağımız. Biz bunu daha çok mahallede yapalım istiyoruz. Yaptığımız mahallelerde de tekrar tekrar yapıyoruz. Burada sosyalleşmek, yeni arkadaşlar edinmek, yeni işler edinmek çok kıymetli. Kadınlar çok önemli, onların huzurlu olması ailenin, dolayısıyla toplumun huzurlu olması demektir"şeklinde konuştu.

"Ürettiğiniz ürünler, sizin gibi annelerimizin çocuklarına gidecek"

Ev kadınlarının çalışma imkanı bulamadığına ve bu nedenle de ekonomik anlamda özgürleşemediklerinin de altını çizen Seçer, "Evimiz Atölye Projesi, evdeki gizli iş gücünün ortaya çıkarılması, kadınların sosyalleşmesi, birbirini anlaması ve dinlemesi için çok önemli. Bunun olumlu sonuçları da bizi mutlu ediyor. Sizler eğitimlerinizi tamamladınız ve ürettiğiniz ürünler, sizin gibi annelerimizin çocuklarına gidecek. Gerçekten sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım daha farklı etkinliklerde bir arada olacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - MERSİN