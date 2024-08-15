Mersin\'de kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi yapıldı

Ekonomi

Mersin'de yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi yapıldı.

Ticaret Bakanlığı, ülke genelinde tüketicilerin sağlık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunması için başta zincir marketler ve kırtasiye dükkanları olmak üzere birçok işletmede denetimler gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu kapsamda da Mersin'de, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri bir zincir markette kırtasiye ürünleri denetimi yaptı. İl Müdürü Ferhat Sümer'in de katıldığı denetimde, kırtasiye malzemeleri, okul çantaları, çocuk ayakkabıları ve okul kıyafetleri gibi ürünlerde; etiket fiyatı, fiyat değişim tarihi, etiket kontrolü, menşei incelendi. Stantlardaki bazı ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı da denetlendi. Ayrıca, ekipler tarafından ürün güvenliği de denetlendi.

Yetkililer, denetimlerin süreceğini bildirdi. - MERSİN