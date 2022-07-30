Mersin'de Güney Amerika kökenli Peru elması yetiştirildi - Son Dakika
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Mersin'de Güney Amerika kökenli Peru elması yetiştirildi

30.07.2022 09:22
Mersin'de Güney Amerika kökenli Peru elması yetiştirildi

Mersin'de meraklı bir üretici saksıda Güney Amerika kökenli Peru elması yetiştirdi.

Mersin'de meraklı bir üretici saksıda Güney Amerika kökenli Peru elması yetiştirdi.

Erdemli ilçesinde tropikal meyve yetiştiren meraklı üretici Arif Doğan saksılarda Güney Amerika kökenli Peru elması yetiştirdi. Üretici Doğan bununla da yetinmeyip ejder meyvesi yetiştirdiği seranın bir bölümünde üretimi arttırmak için yeni dikim yaptı. Doğan, dondurma, pasta, tatlılar ve salatalarda kullanılabilen, sıfır rakımdan yaklaşık 600 rakıma kadar örtü altı ya da açıkta yetiştirilebilen ürünü yaygınlaştırıp, yöre çiftçisi için ekonomik gelir sağlayan ürünlere bir yenisini daha katmayı kendine hedef koydu.

Deneme süreçlerinden sonra şimdi üretime tam geçmeye başladıklarını belirten Üretici Arif Doğan, "Meksika kökenli bir meyve. Oldukça lezzetli ve tadı mükemmel bir meyve. Çeşitli dondurma sanayisinde ve pasta gibi, tatlı gibi diğer başka alanlarda kullanılabilecek bir tür meyve. Şimdi bunun Mersin sınırları içerisinde dönüm bazında tarlalarını kurmaya başladık, ürünlerimizi yetiştirmeye başladık. Şuanda yeni yetiştirdiğimiz fidanlar mevcut. Dış ortamda rahatlıkla güneşe ve soğuğa dayanıklı bir tür, dış ortamda rahatlıkla yetişebilecek ve peyzaj olarak da mükemmel bir meyve türüdür" dedi.

Kesinlikle bir sera gerekmediğini aktaran Doğan, "Hem sıcak hem soğuğa iklim istemiyor yani istediğiniz şekilde yetiştirebiliyorsunuz. Herhangi bir sera kurmanıza gerek yok. Dış ortamda rahatlıkla yetiştirebileceğiniz bir ürün. Şuanda burada görmüş olduğunuz meyvelerimiz var. Yeni tomurcuklarımız ve çiçeklerimiz geliyor. Bir ağaçta 15-20 kadar meyve almaya başladık, alabiliyoruz da. Tat olarak ta mükemmel bir meyve. Tat olarak ejder meyvesinden daha mükemmel, çok güzel tadı vardır. Maliyet olarak da ejder meyvesinden daha düşüktür. Yani sera gerektirmediği için rahatlıkla yetiştirebileceğiniz bir türdür. Yani hem sıcaktan hem soğuktan hiçbir şekilde etkilenmiyor. Bir ejder meyvesinde sera kurmanız gerekiyor, sıcaktan da soğuktan da etkilenebiliyor. Ama bu tür etkilenmiyor" şeklinde konuştu. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Güney Amerika, Arif Doğan, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin'de Güney Amerika kökenli Peru elması yetiştirildi - Son Dakika

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