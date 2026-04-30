Mersin'de Nisan ayı 'Halk Kart' ödemeleri hesaplara yatırıldı
Mersin'de Nisan ayı 'Halk Kart' ödemeleri hesaplara yatırıldı

30.04.2026 16:28  Güncelleme: 16:29
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Halk Kart' kapsamında Nisan ayında 7 bin 21 ihtiyaç sahibine toplam 9 milyon 551 bin 500 lira destek sağlayarak hem vatandaşın bütçesine hem de yerel esnafa katkı sundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 'Halk Kart' uygulaması kapsamında, Nisan ayı tutarları ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla dar gelirli vatandaşların yanında olmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu ay toplam 7 bin 21 kişiye destek sağladı.

Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sunan Halk Kart uygulaması, kent genelinde sosyal dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Halk Kart kapsamında 3 bin 406 kişinin hesabına biner lira, 3 bin 615 kişinin hesabına bin 700'er lira olmak üzere, toplamda 7 bin 21 kişinin hesabına 9 milyon 551 bin 500 lira tutarında ödeme gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, düzenli olarak yapılan bu destekle hem aile bütçelerine katkı sağlıyor, hem de yerel esnafın ekonomisine dolaylı destek sunuyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

