Mersin'de ocak ayında bin 629 taşıt daha trafiğe dahil oldu - Son Dakika
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Mersin'de ocak ayında bin 629 taşıt daha trafiğe dahil oldu

23.02.2022 13:49
Mersin'de ocak ayında bin 629 taşıt daha trafiğe dahil oldu

MERSİN (İHA) – Mersin'de ocak ayında bin 629 taşıt daha trafiğe dahil olurken, trafiğe kayıtlı taşıt sayısı da 677 bin 188'e yükseldi.

MERSİN (İHA) – Mersin'de ocak ayında bin 629 taşıt daha trafiğe dahil olurken, trafiğe kayıtlı taşıt sayısı da 677 bin 188'e yükseldi. Mersin, bu taşıt varlığıyla 8'inci sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Motorlu Kara Taşıtları Ocak 2022 sonuçları değerlendirildi. Açıklamada, Türkiye genelinde ocak ayında 75 bin 829 taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı bildirirken, bu taşıtların yüzde 55,2'sini otomobil, yüzde 21,6'sını kamyonet, yüzde 12,6'sını motosiklet, yüzde 4,5'ini kamyon, yüzde 4,5'ini traktör, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtların oluşturduğu bildirildi.

Mersin'de ocak sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 677 bin 188'e yükseldi

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü açıklamasında, Mersin'deki taşıt sayısı da değerlendirildi. TÜİK verilerine göre, Mersin'de ocak ayı sonu itibarıyla 677 bin 188 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. 2021'de kent trafiğine 28 bin 194 araç daha eklenerek toplam taşıt sayısı 675 bin 559 olarak gerçekleşen Mersin'de, Ocak 2022'de bin 629 taşıtın daha trafiğe kaydı yapıldı. Mersin, toplam taşıt sayısı ile 8'inci sırada yer aldı.

Mersin'de trafiğe kayıtlı toplam 677 bin 188 adet taşıtın yüzde 45,6'sını otomobil, yüzde 23,8'ini motosiklet, yüzde 17,3'ünü kamyonet, yüzde 5,6'sını traktör, yüzde 5,3'ünü kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - MERSİN

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Türkiye İstatistik Kurumu, Mersin, Adana, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin'de ocak ayında bin 629 taşıt daha trafiğe dahil oldu - Son Dakika


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