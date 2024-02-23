Mersin'de Örtü Altında Yetiştirilen Erikler İhracata Hazır - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'de Örtü Altında Yetiştirilen Erikler İhracata Hazır

Mersin\'de Örtü Altında Yetiştirilen Erikler İhracata Hazır

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahip Mersin'in Mut ilçesinde örtü altında yetiştirilen eriklerin ilk hasadı yapıldı. İhracat için Rusya ve Dubai'ye gönderilecek olan eriklerin kilogram fiyatı 150 dolar olarak belirlendi. Üreticiler, yüksek fiyatlarla başlayan hasat döneminde üretimi artırmak için çaba gösteriyor.

23.02.2024 15:34
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Türkiye'de örtü altında ilk ürünün çıkarıldığı Mersin'in Mut ilçesinde temsili olarak ilk erikler toplanırken, kilogramının 150 dolardan ihracata gönderileceği belirtildi.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahip Mersin'de örtü altında da birçok ürün yetiştiriliyor. Mut ilçesinde de açık ve örtü altında 15 bin 200 dekar alanda bu sene 24 bin 180 ton rekolte bekleniyor. Özellikle örtü altında üretilen eriklerin turfanda olması fiyatıyla üreticisini de sevindiriyor. Bu sene ilk hasadın yapıldığı ilçede Rusya ve Dubai'ye gönderilecek eriklerin kilogramda 150 dolardan alıcı bulduğu belirtildi. Bir hafta içerisinde birçok serada hasatların yoğunlaşmasının beklendiği ifade edildi.

Örtü altındaki hasada katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, "Türkiye'de eriğin yaklaşık olarak yüzde 21'ini üreterek birinci sırada olduğumuzu görüyoruz. Mut da Mersin içerisinde erik üretiminde ciddi bir kapasiteye sahip olan ilçemiz. Bu bölgede özellikle erkenci eriğin yetiştirilmesinde ciddi bir çalışma var. Şu anda da bulunduğumuz serada yılın ilk hasadını yapmış oluyoruz. Çiftçilerimiz buradan yapmış olduğu erikleri de direkt dış ülkelere ihracat yapıyorlar" dedi.

Üretici Tayfun Gezer ise, "Bu yıl Türkiye'de ilk yeşil eriği biz çıkardık. Eriğimiz Rusya'ya ve Dubai'ye ihraç edilmekte. Küçük küçük başlayıp ondan sonra bölgedeki tüm çiftçilere yararlı olmak adına yüksek fiyatla ilk çıkan erikleri pazarlıyoruz. Devamı için de üretimi artırmak için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen çabayı üretim için yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Hasat yaptıkları seradan 1 tonun üzerinde ürün beklediklerine dikkat çeken Gezer, fiyatın yüksek başladığını, ardından ürün çoğaldıkça düştüğünü kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin'de Örtü Altında Yetiştirilen Erikler İhracata Hazır - Son Dakika

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