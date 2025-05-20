Mersin\'de Slow Food Hareketi Başlatılıyor

Mersin'in tarımsal ürünlerinin sürdürülebilirliği, ata tohumlarının yeniden canlandırılması ve sağlıklı, lezzetli gıda ürünlerinin markalaşmasına katkı sunmak amacıyla 'Mersin Slow Food Hareketi' başlatılacağı bildirildi.

Mersin, başlatılacak 'Slow Food Hareketi' ile sağlıklı ve lezzetli ürünlere kavuşacak. Gerçekleştirilecek çalışmayla Mersin özelinde yetiştirilen tarım ve hayvancılık ürünleri tespit edilerek, sağlıklı üretim teknikleriyle sürdürülebilirliği sağlanacak. Verilecek eğitimlerle aşçıların yerel ürünleri kullanarak yöresel yemekler hazırlaması ve bu ürünlerin tüketiciye ulaştırılması desteklenecek. Sağlıklı yetiştirilen yerel ürünler markalaştırılıp yeryüzü pazarlarında tüketicilerle buluşturulacak. Böylelikle Mersin iyi, temiz ve adil gıdaya ulaşacak.

Mersin Slow Food Hareketini başlatmak için konunun tarafları Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ev sahipliğinde bir araya geldi. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Uluslararası Slow Food Hareketi Türkiye Koordinatörü ve Tarsus Slow Food Yeryüzü Pazarı Derneği Başkanı Yasmina Lokmanoğlu koordinesinde gerçekleşen ilk toplantıda, konunun paydaşlarına Slow Food Hareketi tanıtıldı.

"Sürdürülebilir çalışmalar yapabiliriz"

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, 'Slow Food Hareketi' ile Mersin'in değerlerini dünyaya gösterme fırsatı oluşacağını belirterek, çok heyecanlı olduklarını söyledi. Böyle bir hareketin Mersin'in tanıtımını da güçlendireceğine inandığını dile getiren Çakır, "Bölgemizin güzel yemeklerini ve tarımsal ürünlerini modern dünyayla birleştirip sürdürülebilir çalışmalar yapabiliriz" dedi. Slow Food Hareketiyle kent halkının Mersin'in yerel ürünlerini lezzetli ve sağlıklı şekilde tüketmelerinin sağlanacak olmasını önemsediklerini vurgulayan Çakır, üreticiler kadar bu harekete katılan aşçılara da büyük görev düştüğünü ifade etti. Çakır, projeye dahil edilen aşçılar yardımıyla lezzetli ve sağlıklı ürünlerin Mersinli tüketicilerle buluşturulabileceğini kaydetti.

"Hedef iyi, temiz ve adil gıdaya ulaşmak"

Slow Food'un temel hedefinin herkesin iyi, temiz ve adil gıdaya ulaşımını sağlamak olduğunu belirten Yasmina Lokmanoğlu da başta kaybolmaya yüz tutan yöresel tarımsal ürünlerin kaybolmasını önlemek ve sağlıklı üretime destek vermek istediklerini söyledi. Tarsus Yeryüzü Pazarı ile önemli başarılara imza attıklarını belirten Lokmanoğlu, "Mersin, bu hareketin gelişmesine büyük destek verdi. Artık kendi çizgisinde devam etsin istiyoruz. Hedefimiz 2026'da İtalya'da düzenlenecek Terra Madre Salone Del Gusto'da bir Türk standı açarak ürünlerimizi tanıtmak" diye konuştu.

Mersin özelinde değerlendirmeler yapılan toplantıda; Mersin'in Slow Food Hareketi'ni hayata geçirmek için çizilecek yol haritasını belirlemek amacıyla ilk etapta kent tarımının mevcut durumunu tespit edecek fizibilite çalışması yapılması kararı alınarak, bu konuda araştırma yapacak çalışma grupları belirlendi. - MERSİN