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Mersin'de turfanda kivi hasadına başlandı - Son Dakika

Mersin'de turfanda kivi hasadına başlandı

29.09.2021 11:49
Mersin'de turfanda kivi hasadına başlandı, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde hasadına başlanan turfanda kivi dalında 8 liradan alıcı buluyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde hasadına başlanan turfanda kivi dalında 8 liradan alıcı buluyor.

İlçede alternatif ürün olarak ekilen kivide, yüksek verim beklentisi ve fiyatlar üreticiyi memnun ediyor.

Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin, gazetecilere, Erdemli'de kivi üretiminin 800 dekarlık alanda yapıldığını belirtti.

Kivinin ilçedeki üreticilere gelir getirdiğini ifade eden Şahin, bu meyvenin yetiştirilmesinin son yıllarda arttığını kaydetti.

İlçedeki bir üreticinin Ukrayna'ya kivi gönderdiğini dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Üreticimiz 2017 yılında dikim yapacağında diğer üreticiler 'burada kivi olmaz boşuna masraf yapma' diyerek dikimi yapmaması gerektiğini söylediler. Üreticimiz kimseyi dinlemedi riske girdi ve dikimi yaptı. Geçen yıl dönüme 4 ton mahsul aldı, bu yıl ise dönüme 5 ile 6 ton ürün almayı hedefliyor. Burada kivi olmaz denilen yerde kiviyi yetiştirdi ve o kivileri de ilgili fabrikada işledikten sonra Ukrayna'ya gönderiyor. Yurt içindeki fiyatı ise 8 liradır. İmkansızı başararak standartların üzerinde kivi üretimi yapan çiftçimizi kutluyoruz."

Kivi üreticisi Celalettin Sarı da geçmişte sebze üretimi yaptığı tarlasına kivi dikerek alternatif ürüne yöneldiğini belirtti.

Verim ve satışlardan memnun olduğuna değinen Sarı, şunları söyledi:

"Diğer sebze yetiştiriciliğine göre masrafı ve bakımı az olan kividen kazanç elde ettim. Diğer çiftçilerimize de tavsiye ediyorum. 'Burada kivi yetişmez' diyenlerin aksine yetiştirdim ve o kivilerin tamamını da Ukrayna'ya gönderiyorum. İmkansızı 830 rakımda başardım. Ürettiğim kiviyi bu yıl dalında 8 liradan satarak iyi gelir elde ettim."

Mersin'de turfanda kivi hasadına başlandı
Mersin'de turfanda kivi hasadına başlandı
Mersin'de turfanda kivi hasadına başlandı
Mersin'de turfanda kivi hasadına başlandı
Mersin'de turfanda kivi hasadına başlandı

Ziraat Odası, Ukrayna, Mersin, Kivi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mersin'de turfanda kivi hasadına başlandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Mersin'de turfanda kivi hasadına başlandı - Son Dakika
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