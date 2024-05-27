Mersin\'de Üreticilere Sisleme Makinesi Dağıtıldı

Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediyesince örtü altı seracılığın yoğun olarak yapıldığı mahallelerde üreticilere sisleme makinesi dağıtıldı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından özellikle domates ve salatalık yetiştiriciliğinin gerçekleştirildiği mahallelere dağıtılan makineler sayesinde zararlılarla mücadele edilirken, ürünlerdeki kimyasal kalıntı oranının da en aza indirilmesi hedefleniyor. Sisleme makinesi sayesinde, çiftçi hem zamandan, hem de maliyetten tasarruf ederken, ürün veriminde de artış sağlanıyor. Geleneksel yöntemlerle 2 saat süren hastalık ve zararlılarla mücadele, sisleme makinesi sayesinde 10 dakikaya düşüyor.

"Tarımda kimyasal kullanımını azaltmayı hedefliyoruz"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, örtü altı biber, domates ve salatalık yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Erdemli'de, ziraat odası işbirliği ile yürüttükleri proje kapsamında, 12 mahalleye sisleme makinesi dağıttıklarını söyledi. Bu makineler sayesinde tarımda kimyasal kullanımını da azaltmayı hedeflediklerini belirten Şahutoğlu, "Bu uygulama ile üreticilerin hem girdi maliyetlerini inecek, hem de hasat sonrasın kalıntı sorunlarının önüne geçmiş olacağız" dedi. Şahutoğlu, dağıtımı gerçekleştirilen sisleme makinelerinden Üçtepe, Kayacı, Çiriş, Arslanlı, Yeniyurt, Tapureli, Sarıkaya, Güzeloluk, Harfilli, Güneyli, Hüsametli ve Veyselli mahallelerindeki üreticilerin faydalanacağını kaydetti.

"Çiftçiler, hem zamandan hem de maliyetten tasarruf ediyor"

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin de desteklerden dolayı çiftçiler adına Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Erdemli'de 12 mahallenin ihtiyacının karşılandığını belirten Şahin, "Sisleme makinesi, bitkinin her tarafına ulaştığı için seranın içerisinde duman şeklinde veriliyor. Yaprak altı ve yaprak üstlerine dağıldığı için de haşereler etkisiz hale geliyor. Üreticiler için önem arzeden sisleme makinesi sayesinde çiftçiler, hem zamandan hem de maliyetten tasarruf ediyor" diye konuştu.

Üreticiler destekten memnun

Üçtepe Mahallesi'nde yaşayan 30 yıllık çiftçi Adem Türel, makine olmadan önce, motorla sulu ilaç verdiklerini ve bir netice alamadıklarını belirterek, "Motorla sulu ilaçtan maliyeti daha az. Motorla verdiğimiz ilaçlama en az 2-3 saat sürerdi. Bununla 1 dönüm serayı 10 dakikada ilaçlayıp çıkıyorum. Bu sayede meyvelere kurt atmaz, tonaj da güzel olur. İhracata gönderdiğimiz domatesler de geri gelmez" dedi.

34 yıldır çiftçilik yapan Bekir Türel de geleneksel yöntemlerle yaptıkları ilaçlamada verim kaybının yüzde 15 olduğunu, yeni sistem sayesinde verim kaybını sıfıra indirmeyi planladıklarını kaydetti.

Çiftçi Hasan Yazgan ise sisleme makinesini genellikle domates için kullandıklarını ifade ederek, yeni sistem sayesinde daha iyi verim aldıklarını dile getirdi. - MERSİN