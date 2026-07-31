Mersin’de üreticiye feromon tuzak ve makine ekipmanı desteği - Son Dakika
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Mersin’de üreticiye feromon tuzak ve makine ekipmanı desteği

Mersin’de üreticiye feromon tuzak ve makine ekipmanı desteği
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde kaliteyi artırmak ve Akdeniz Meyve Sineği kaynaklı ürün kayıplarını azaltmak amacıyla Tarsus ve Çamlıyayla’daki üreticilere feromon tuzak desteği sağladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde kaliteyi artırmak ve Akdeniz Meyve Sineği kaynaklı ürün kayıplarını azaltmak amacıyla Tarsus ve Çamlıyayla'daki üreticilere feromon tuzak desteği sağladı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Tarsus'tan 889, Çamlıyayla'dan ise 57 olmak üzere toplam 946 üreticiye 28 bin 320 adet feromon tuzağı dağıtıldı. Programda ayrıca üretim bölgelerinin ihtiyaçları doğrultusunda kooperatiflere nar taneleme, üzüm sıkma ve hamur yoğurma makinesi de teslim edildi.

Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı, 1 ile 12 dekar arasında sert çekirdekli meyve üretimi yapan küçük ölçekli üreticilerin yararlandığı destek kapsamında, 6 dekara kadar bahçesi bulunan üreticilere 20, 6-12 dekar arasında bahçesi bulunanlara ise 40 adet feromon tuzağı verildi. Kimyasal ilaç kullanımını azaltmayı hedefleyen biyoteknik mücadele yöntemi sayesinde hem çevrenin korunması hem de kalıntı riskinin azaltılarak ihracatta yaşanan sorunların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Dağıtım programında konuşan Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Muzaffer Güngör, projenin hem üretim kalitesini hem de sağlıklı gıda üretimini desteklediğini belirterek, kimyasal kullanımının azalmasıyla doğanın dengesinin korunacağını ifade etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu ise belediyenin tarımı stratejik bir alan olarak gördüğünü belirterek, üreticilerin ihtiyaçlarına göre projeler geliştirdiklerini söyledi. Şahutoğlu, bugüne kadar sulama borusu, fide-fidan, makine ekipmanı, küçükbaş hayvancılık ve arıcılık gibi birçok alanda destek verdiklerini, bu yıl da Tarsus'ta Sarıulak zeytin fidanı ve nergis soğanı dağıtımı gerçekleştireceklerini kaydetti. Tarsus'ta bu yıl verilecek 8 bin metre sulama borusuyla birlikte toplam dağıtımın 43 bin 508 metreye ulaşacağını, Mersin genelinde ise bu rakamın 564 bin metre olduğunu ifade etti.

Makine ekipmanı desteğinden yararlanan Karadirlik Sulama Kooperatifi Başkanı Sadi Çiftçi ile Tarsus Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Tepeçaylak Mahallesi Muhtarı Ali Kuren, verilen desteklerin üreticiler açısından önemli olduğunu belirterek Mersin Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Feromon tuzak desteğinden yararlanan üreticiler de Akdeniz Meyve Sineği nedeniyle ciddi ürün kayıpları yaşadıklarını, daha önce uygulanan ilaçlamalardan istenilen sonucu alamadıklarını ifade ederek, biyoteknik mücadele desteğinin üretime önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin’de üreticiye feromon tuzak ve makine ekipmanı desteği - Son Dakika

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