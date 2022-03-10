Mersin'de yangın bölgesinde çağla hasadı - Son Dakika
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Mersin'de yangın bölgesinde çağla hasadı

10.03.2022 09:29
Mersin'de yangın bölgesinde çağla hasadı

Mersin'in Silifke ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören badem bahçesinde kilogramı 100 TL'yi bulan çağla hasadı başladı.

Mersin'in Silifke ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören badem bahçesinde kilogramı 100 TL'yi bulan çağla hasadı başladı.

Ege ve Akdeniz Bölgesinde bahar meyvelerinin ilki olan çağla, tezgahlarda yerini almaya başladı. Havaların ısınmasıyla baharı erken yaşayan Mersin'in Silifke ilçesinde ilk çağla hasadı yapıldı. Tamamen organik olarak özellikle sahil kesimlerinde ticari amaçlı yetiştirilen badem çağlasının kilogramı tezgahlarda 100 TL'den alıcı buluyor. Önceki yıllara göre satışına 25 gün geç başlanan çağla, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Işıklı Çevre Yardımlaşma ve Turizm Derneği Başkanı Zafer Can, çağlayı vatandaşların kilo yerine tadımlık olarak gram ile satın aldıklarını kaydetti. Can, "Tamamen doğal şartlarda üretiliyor. İlaç yok, gübre yok. Tamamen doğal ve organik yetiştiriyoruz. Köyümüzün geçim kaynağıdır. Işıklı Çevre Yardımlaşma ve Turizm Derneği olarak bir projemiz var. Yayla kesimlerinde binlerce dönüm boş arazi var. Buralara badem ağacı ekmek istiyoruz. Şu an 50 ila 80 ton arasında bir üretimimiz var. Kilosunu 100 liradan satıyoruz" dedi.

Çağlanın yeni çıktığı için fiyatının biraz yüksek olduğunu açıklayan Zafer Can, "Vatandaş çağlaya rağbet ediyor. Bu satışlarımız adına sevindirici. Sezonun ilk turfanda meyve olması nedeniyle fiyat biraz yüksek olunca, çağla sevenler de kilo ile değil, 100 gram olarak alabiliyorlar. Önümüzdeki günlerde çağlanın hasadının artmasıyla birlikte fiyatların da aşağıya düşmesini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sezonun ilk meyvesi olması nedeniyle çağlanın büyük bir rağbet gördüğünü belirten Zafer Can, "20 Mart'ta çağla festivali adı altında Ayşe Dinçer konserimizle tam hasada geçeceğiz" diye duyurdu. - MERSİN

Mersin'de yangın bölgesinde çağla hasadı
Mersin'de yangın bölgesinde çağla hasadı
Mersin'de yangın bölgesinde çağla hasadı
Mersin'de yangın bölgesinde çağla hasadı
Mersin'de yangın bölgesinde çağla hasadı

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Mersin'de hasat başladı! Can eriğin kilosu 600 TL'den alıcı buldu Mersin'de hasat başladı! Can eriğin kilosu 600 TL'den alıcı buldu

Türk Lirası, Zafer Can, Mersin, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin'de yangın bölgesinde çağla hasadı - Son Dakika


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