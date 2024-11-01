Mersin\'de Yeşil Gelecek için Liman Şehirleri Projesi Tamamlandı

Ekonomi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) proje ortakları arasında yer aldığı 'Yeşil Gelecek için Liman Şehirleri Ortaklığı Projesi' tamamlandı. MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Bucuge, yeşil dönüşümle ilgili tüm kurumların işbirliği içinde mücadele etmesinin şart olduğunu söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ile AB Arasında Şehir Eşleştirme-II (Yeşil Bir Gelecek İçin Eşleştirme) Hibe Programı TTGS-II kapsamında 'Yeşil Gelecek için Liman Şehirleri Ortaklığı' başlıklı projeyle hibe aldı. MTSO, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, Litvanya'nın Klaipeda Belediyesi ve Litvanya Klaipeda Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirilen ve yaklaşık bir yıl süren proje, kapanış toplantısıyla sona erdi.

"Her türlü projeye elimizden gelen katkı ve paydaşlığı yapacağız"

Toplantıda söz alan MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Bucuge, bu tarz projelerin sürekliliğinin olması, biri biterken yenisinin başlaması gerektiğine inandığını söyledi. Yeşil dönüşümün hem iş dünyası hem de uluslararası ticaretin devamlılığı için önemine değinen Bucuge, "Oda olarak en büyük amacımız, yeşil dönüşümün gerekliliği ve önemi konusunda farkındalık oluşturup, sanayicimize çevreyle ilgili dönüşümü sağlamalarında yardımcı olabilmek" dedi.

Konunun evrensel olduğunu, bu nedenle de hiçbir ülkenin tek başına mücadelesinin yeterli gelmeyeceğini vurgulayan Bucuge, "Ülkelerin ve tüm kurumların işbirliği içinde mücadele etmesi şart. Ülkeler ve kurumlar arası işbirliğinin güzel bir örneği olması nedeniyle de bu proje oldukça anlamlı. Bir kapanış toplantısındayız ancak yola başka bir projenin açılışıyla devam edeceğimize inanıyorum. MTSO olarak bu alandaki her türlü projeye elimizden gelen katkı ve paydaşlığı yapacağımıza söz veriyoruz" diye konuştu.

Projenin çıktılarının paylaşıldığı kapanış toplantısına MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Bucuge'nin yanı sıra Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu ile proje paydaşları katıldı. - MERSİN