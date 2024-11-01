Mersin\'de Zeytinyağı Telaşı

Ekonomi

Mersin'de zeytinde hasat devam ederken, bahçelerindeki ürünleri toplayan vatandaşları zeytinyağı telaşı sardı. Hasat ettikleri ürünleri zeytinyağı üretim tesislerine getiren vatandaşlar, kilogramını 2 liraya çektirdikleri zeytinden elde edilen yağları araçlarına yükleyerek ayrılıyor. İhtiyaçları kadar olan yağı ayıran vatandaşlar, kalanını ise kalitesine göre 250 ila 300 lira arasında değişen fiyattan satışa sunuyor.

Mersin'de zeytin üreticilerini zeytinyağı telaşı sardı. Bahçelerindeki ürünü hasat eden vatandaşlar, soluğu zeytinyağı üretim tesislerinde alıyor. Yaşanan hareketlilik nedeniyle zeytinyağı üretim tesislerinde yoğunluk yaşanıyor. Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Karaisalı Mahallesi'ndeki zeytinyağı üretim tesisinin yolunu tutan vatandaşlar, hasat ettikleri zeytinlerinden birkaç saat süren sıranın ardından elde edilen zeytinyağlarını alarak tesisten ayrılıyor. Tesiste zeytinin kilosu el değmeden 2 liradan çekilirken, üreticiler ihtiyaç fazlası yağları kalitesine göre 250 ila 300 TL arasında değişen fiyattan satışa sunuyor.

"4 ila 4,5 kilo zeytinden 1 kilo yağ üretiliyor"

Tesis işletmecilerinden Turan Uçan, rekoltenin geçen seneye göre biraz yüksek olduğunu söyledi. Amaçlarının çiftçiye hizmet olduğunu ifade eden Uçan, "Mersin'deki kuruluşlar içerisinde en uygun şekilde ve en yüksek kapasitede çalışan fabrikalardan biriyiz. Günlük 180 ton işleme kapasitemiz var. Kilo bazında çalışıyoruz. Çiftçinin getirdiği zeytinin kilosunu 2 TL'den çekiyoruz. Bize getirilen ham zeytinlerin el değmeden hem soğuk sıkım hem sıcak sıkım üretimi sağlıyoruz. Hiçbir şekilde müdahale etmeden ham olarak giren zeytinler yağ olarak çıkıyor" dedi.

Çiftçinin getirdiği zeytinin kalitesine göre alınan yağ miktarının değiştiğini ifade eden Uçan, "Şu anda 3 kiloda 1 kilo yağ oranı da var, 6 kiloda 1 kilo yağ oranı da var. Biz bunu işletme olarak hesapladığımızda 1 kilo yağ üretilen zeytinin ortalaması 4 ile 4,5 kilo arasında değişiyor. Yani 4 ila 4,5 kilo zeytinden 1 kilo yağ üretiliyor" diye konuştu.

"Burayı solumak, bu atmosferi yaşamak istiyoruz"

Zeytinyağı çektirmek için tesise gelen emekli öğretmen Semiha Sevim, bahçelerindeki 4 ağaçtan topladıkları zeytinlerden yağ elde etmek için tesise geldiklerini söyledi. Tesisin hem yerini hem de çalışanlarını beğendiğini dile getiren Sevim, "Normalde biz zeytinimizi getirip bırakıp gidebilirdik ama onu yapmadık. Burayı solumak, bu atmosferi yaşamak istiyoruz" dedi.

"Bu yıl kilosunu 300 liradan satışa sunduk"

Turunçlu köyünden gelen Fatma Kaya da bir sezonun mahsülünü toplayıp yağını çektirerek tüketime ve satışa hazır hale getirdiklerini söyledi. Geçen yıla göre bahçelerindeki verimin daha iyi olduğunu belirten Kaya, "Kendi bahçemizin ürünü, doğal ve organiktir. İlaç görmedi, sadece tabanından su alıyor" diye konuştu.

Bu yıl 4 kilogram zeytinden 1 kilo yağ aldıklarını ifade eden Kaya, toplam 600 kilogram zeytinden 150 kilo yağ aldıklarını vurgulayarak, çok mutlu olduklarını dile getirdi. Kaya, geçen yıl kilogramını 250 liradan sattıkları zeytinyağını ise bu yıl 300 liradan satışa sunduklarını kaydetti.

Erçel köyünde çiftçilik yapan Hasan Sağlık, 415 kilogram zeytin getirdiğini belirterek, ortalama 3 kilo 900 gramdan 1 kilo yağ aldıklarını kaydetti. Bu yıl mahsulden memnun olduğunu ifade eden Sağlık, zeytinin kilosunu 2 liradan çektirdiklerini, yağı da 300 liradan satışa sunduklarını belirtti. - MERSİN