Mersin\'de Zirai Don İncelemesi

Ekonomi

Mersin Valisi Atilla Toros, kentte yaşanan zirai dondan etkilenen arazilerde incelemede bulundu.

Akdeniz ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde soğuk hava nedeniyle tarım ürünleri zarar gören çiftçileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Toros, zirai don nedeniyle zarar gören çiftçilerin bahçelerinde ve seralarında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen saha çalışmaları hakkında bilgi verdi. Her zaman olduğu gibi çiftçilerin yanında olduklarını belirten Toros, imkanlar dahilinde üreticileri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Tarım Ürünleri Kriz Masası kuruldu

Ayrıca Vali Toros başkanlığında il genelinde etkili olan soğuk havaya bağlı tarım ürünlerinde meydana gelen zararlara ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, çiftçilerin yetiştirdiği ürünleri korumak, olumsuz hava şartları karşısında daha hızlı ve etkili müdahale edilmesini sağlamak amacıyla 'Tarım Ürünleri Kriz Masası' kurulduğu belirtildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cem Bucuge, Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Uluslararası Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, Tarsus Ticaret Odası Başkanı Veyis Avcı, Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ile ilgili birim amirleri katıldı. - MERSİN