Mersin'de muz ticaretiyle uğraşan 15 teşebbüs ve bir teşebbüs birliği hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı

Mersin'in Bozyazı ve Anamur ilçeleri sınırlarında muz toptan ticareti ile uğraşan 15 teşebbüsün ve bir teşebbüs birliği hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurulun, ilgili teşebbüslerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğinin değerlendirilmesine yönelik yürüttüğü soruşturmaya ilişkin karar verildi.

Kurul, ?Ayyıldız Gıda Tarım Ürünleri İnşaat Malzemeleri Taşımacılık Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye 4 bin 916,58 lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Kurulca, Bozyazı Komisyoncular Derneğinin de Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği kararına varıldı. Ancak derneğin herhangi bir geliri ve net satışı olmadığından idari para cezası verilemedi.

14 teşebbüsse ise idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.