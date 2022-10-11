Mersin ekonomi haberleri | Mersin'de "beyaz altın" hasadı

Mersin'de "beyaz altın" hasadı

Tarsus Belediyesi ve Doğu Akdeniz Araştırma Enstitüsü ile yapılan protokolle 10 dekarlık alana ekilen yerli pamuğun hasadı gerçekleştirildi

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi tarafından çiftçiye desteklemek amacıyla üreticilere tohumlarının verildiği Çukurova'nın "beyaz altını", meyvelerini verdi. Tarsus Belediyesi ve Doğu Akdeniz Araştırma Enstitüsü ile yapılan protokol çerçevesinde Nisan ayında Ballıca Mahallesi'nde 10 dekarlık alana ekilen yerli pamuğun hasadı gerçekleştirildi.

Ata mirası olan yerli tohumların yaygınlaştırmasını sağlamak amacıyla üreticiye ihtiyaç duyduğu tohumları temin eden Tarsus Belediyesi Başkanı Haluk Bozdoğan, çiftçiye desteğini sürdürüyor. Başkan Bozdoğan'ın talimatıyla çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılan toplamda 10 dekarlık deneme alanına ekilen pamuk çeşitlerinden alınan verim, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Tarsus Belediyesi Ziraat Mühendisleri kontrolünde tarla hazırlığından, ekime, ilaçlamasından, sulamasına ve tüm gübreleme işlemine kadar çiftçilere her türlü destek verildi. 2 adet yerli çeşit pamuk tohumu olan May455 ve C92 pamuk çeşitleri ithal tohumlar kadar verim rekoltesinin olduğu hasat sonrasında gözlemlendi. Ortalama dekar başına 550 ile 620 kilogram arası toprağın yapısına göre verim alındı. Çiftçiler, Başkan Bozdoğan'ın yerli tohuma ve çiftçiye verdiği destekten son derece memnun olduklarını dile getirerek, desteklerin devam etmesi temennisinde bulundu.

"İthal tohumla kıyasla daha fazla dayanıklılık sağladı"

Yerli tohuma verilen destekten dolayı memnuniyetini dile getiren çiftçi Ali Özer, "Ziraat mühendislerimizle teknik bir çalışma sonucunda ithal tohumla yerli tohum arasında kıyaslama yapmış bulunmaktayız. İthal tohumla kıyasla daha fazla dayanıklılık sağlandı. 350 kilogram arası verim aldığımız arazimizden 550 arasında bir artış sağlamış bulunmaktayız. Yerli tohuma verdiği destekten dolayı ve pamuğu yetiştirme sürecinde her aşamada yanımızda bulunan Başkanımız Haluk Bozdoğan'a, mühendislerimize ve tüm çalışanlara teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

Çukurova'nın 'beyaz altını' olan pamuğun çok iyi bir şekilde bakımının yapıldığını belirten Tarsus Belediyesi Ziraat Mühendisi Mehmet Özer ise "Ballıca Mahallesi'nde ikinci pamuk deneme alanının hasadını gerçekleştirdik. Çiftçimizle beraber 28 Nisan'da ektiğimiz pamuk tohumlarının beyaz altına dönüştüğünü görüyoruz. Çok iyi bir şekilde bakımını gerçekleştiren çiftçimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizde Tarsus Belediyesi olarak çiftçilerimizi teknik destekte bulunduk. Tüm süreçte onların yanındaydık" şeklinde konuştu.