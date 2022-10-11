Mersin ekonomi haberleri | Mersin'de "beyaz altın" hasadı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin ekonomi haberleri | Mersin'de "beyaz altın" hasadı

11.10.2022 10:56

Gelen Mersin haberine göre Mersin'de "beyaz altın" hasadı Tarsus Belediyesi ve Doğu Akdeniz Araştırma Enstitüsü ile yapılan protokolle 10 dekarlık alana ekilen yerli pamuğun hasadı gerçekleştirildi Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi tarafından çiftçiye desteklemek amacıyla üreticilere tohumlarının verildiği Çukurova'nın...

Mersin'de "beyaz altın" hasadı

Tarsus Belediyesi ve Doğu Akdeniz Araştırma Enstitüsü ile yapılan protokolle 10 dekarlık alana ekilen yerli pamuğun hasadı gerçekleştirildi

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi tarafından çiftçiye desteklemek amacıyla üreticilere tohumlarının verildiği Çukurova'nın "beyaz altını", meyvelerini verdi. Tarsus Belediyesi ve Doğu Akdeniz Araştırma Enstitüsü ile yapılan protokol çerçevesinde Nisan ayında Ballıca Mahallesi'nde 10 dekarlık alana ekilen yerli pamuğun hasadı gerçekleştirildi.

Ata mirası olan yerli tohumların yaygınlaştırmasını sağlamak amacıyla üreticiye ihtiyaç duyduğu tohumları temin eden Tarsus Belediyesi Başkanı Haluk Bozdoğan, çiftçiye desteğini sürdürüyor. Başkan Bozdoğan'ın talimatıyla çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılan toplamda 10 dekarlık deneme alanına ekilen pamuk çeşitlerinden alınan verim, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Tarsus Belediyesi Ziraat Mühendisleri kontrolünde tarla hazırlığından, ekime, ilaçlamasından, sulamasına ve tüm gübreleme işlemine kadar çiftçilere her türlü destek verildi. 2 adet yerli çeşit pamuk tohumu olan May455 ve C92 pamuk çeşitleri ithal tohumlar kadar verim rekoltesinin olduğu hasat sonrasında gözlemlendi. Ortalama dekar başına 550 ile 620 kilogram arası toprağın yapısına göre verim alındı. Çiftçiler, Başkan Bozdoğan'ın yerli tohuma ve çiftçiye verdiği destekten son derece memnun olduklarını dile getirerek, desteklerin devam etmesi temennisinde bulundu.

"İthal tohumla kıyasla daha fazla dayanıklılık sağladı"

Yerli tohuma verilen destekten dolayı memnuniyetini dile getiren çiftçi Ali Özer, "Ziraat mühendislerimizle teknik bir çalışma sonucunda ithal tohumla yerli tohum arasında kıyaslama yapmış bulunmaktayız. İthal tohumla kıyasla daha fazla dayanıklılık sağlandı. 350 kilogram arası verim aldığımız arazimizden 550 arasında bir artış sağlamış bulunmaktayız. Yerli tohuma verdiği destekten dolayı ve pamuğu yetiştirme sürecinde her aşamada yanımızda bulunan Başkanımız Haluk Bozdoğan'a, mühendislerimize ve tüm çalışanlara teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

Çukurova'nın 'beyaz altını' olan pamuğun çok iyi bir şekilde bakımının yapıldığını belirten Tarsus Belediyesi Ziraat Mühendisi Mehmet Özer ise "Ballıca Mahallesi'nde ikinci pamuk deneme alanının hasadını gerçekleştirdik. Çiftçimizle beraber 28 Nisan'da ektiğimiz pamuk tohumlarının beyaz altına dönüştüğünü görüyoruz. Çok iyi bir şekilde bakımını gerçekleştiren çiftçimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizde Tarsus Belediyesi olarak çiftçilerimizi teknik destekte bulunduk. Tüm süreçte onların yanındaydık" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Mersin yerel haberleri: Tarsus Belediyesi Destek Verdi, Beyaz Altın'ın Hasadı Yapıldı Mersin yerel haberleri: Tarsus Belediyesi Destek Verdi, Beyaz Altın'ın Hasadı Yapıldı Mersin haberi! Tarsus Belediyesi halk restoranı açtı Mersin haberi! Tarsus Belediyesi halk restoranı açtı
Kaynak: İHA

Tarsus Belediyesi, Çukurova, Tarsus, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin ekonomi haberleri | Mersin'de 'beyaz altın' hasadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:57 Bakan Fatih Dönmez, Avrupa ülkelerinin gaz taleplerini karşılayabilmek için Türkiye ile temasa geçtiğini açıkladı
13:41 Günübirlik tesislere sıkı denetim ve cezalar geliyor! Mecliste görüşülecek
13:34 Kadıköy metrosunda kadınlara bıçak çeken zanlı 11 yıl hapis cezası aldı
13:14 Yunan basınından bomba iddia: Girit'in güney ve batısındaki karasularının 12 deniz miline çıkarılma olasılığı masada
13:08 Süper Lig'de dört büyüklerin toplam borcu 20,7 milyar lirayı buldu! İşte en çok zarar eden kulüp...
12:51 Yurt dışından iş vaadiyle getirilen ve kandırılan kadınlara fuhuş yaptıran 4 şahıs yakalandı
12:50 Yunan gazetecileri evine çağırıp Türkiye'yi kötüleyen FETÖ elebaşı Gülen, fenalaşınca söyleşi yarım kaldı
12:19 Bakan Kurum'dan "İlk Evim İlk İşyerim" projesi hakkında yeni açıklama: Vatandaşımız hem konuta hem de konut amaçlı arsaya başvuru yapabilir
12:12 Asgari ücret için telaffuz edilen rakamlara Bakan Vedat Bilgin'den yalanlama geldi
11:48 Bir kez daha taksici terörü! Azerbaycanlı şarkıcının burnunu kırıp kafasını demir bariyerlere vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 14:15:03. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin ekonomi haberleri | Mersin'de "beyaz altın" hasadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement